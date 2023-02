Rara perla de oro de 1.600 años encontrada en la Ciudad de David de Jerusalem

Itongadol.- Una rara perla de oro de finales de la época romana fue descubierta durante las excavaciones en la Ciudad de David de Jerusalem, informó la Autoridad Israelí de Antigüedades (AIA).

La cuenta, que se encontró intacta, fue creada mediante un delicado y complejo trabajo artesanal. Está hecha de oro puro y data de hace al menos 1.600 años, según el comunicado de prensa de la IAA.

Hallel Feidman, una voluntaria de 18 años, encontró la cuenta en la tierra retirada de una grandiosa estructura romana descubierta en la excavación de la Ruta de la Peregrinación, en el proyecto de cribado del Parque Nacional de Emek Tzurim.

«Vertí el cubo en el tamiz y empecé a lavar el material traído de las excavaciones de la Ciudad de David», relató Feidman.

«Y entonces vi algo brillante en la esquina del tamiz, diferente, que normalmente no veo. Inmediatamente me acerqué al arqueólogo y me confirmó que había encontrado una cuenta de oro. Todo el mundo estaba muy emocionado», recuerda.

Según el Dr. Amir Golani, experto en joyería antigua del IAA, se trata de un descubrimiento muy raro.

«A lo largo de todos mis años en arqueología, he encontrado oro quizá una o dos veces, así que hallar joyas de oro es algo muy especial», dijo.

El experto añadió que es probable que la cuenta sólo sea una pequeña parte de un collar o una pulsera. Anteriormente se habían descubierto cuentas similares, aunque de plata, en cuevas funerarias de hace 2.500 años en Ketef Hinnom, cerca de la ciudad de David. Hasta la fecha, sólo se han encontrado unas pocas docenas de cuentas de oro en Israel.