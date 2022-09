¿Quién es judío? El 70% de los israelíes judíos dicen que la ascendencia patrilineal no cuenta

Itongadol.- La gran mayoría de los judíos de Israel (70%) no acepta que alguien pueda ser judío por descendencia patrilineal, según una encuesta recientemente publicada por el Instituto de la Democracia de Israel (IDI).

La encuesta es el informe estadístico bienal del IDI sobre la religión y el Estado y llega antes de una conferencia anual.

Además de centrarse en gran medida en el papel del Shabat (día del descanso) en Israel, una parte considerable del informe se centra en cuestiones relacionadas con las identidades judías, como quién debe definirse como judío y la conversión.

La encuesta sirve para analizar en profundidad el equilibrio entre la religión y el Estado, tan importante para Israel y la sociedad israelí.

¿Quién es judío?

El judaísmo sostiene tradicionalmente que la identidad judía sólo puede transmitirse a través de la madre, lo que se denomina descendencia matrilineal. Si sólo el padre de una persona es judío, lo que sería una descendencia patrilineal, entonces no suele contarse a la persona como judía. Esto, a su vez, es algo con lo que la mayoría de los judíos israelíes están de acuerdo, ya que el 70% dice que la ascendencia patrilineal no es válida para conferir la condición de judío.

En cambio, el 26% de los israelíes judíos sí considera válida la ascendencia patrilineal, mientras que el 4% restante no lo tiene claro.

¿Qué piensan los judíos israelíes de las conversiones no ortodoxas?

La mayoría de los israelíes judíos no religiosos (67%) consideran que los conversos no ortodoxos al judaísmo son judíos válidos. Sin embargo, esto no se sostiene con la mayoría de los israelíes judíos del país.

En concreto, el 44% de los israelíes judíos no considera a los conversos no ortodoxos como judíos válidos, el 40% está en desacuerdo y el 16% no está seguro.

A pesar de esto, una amplia mayoría de los israelíes judíos (69%) confía plenamente en la conversión ortodoxa llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

El derecho al retorno en Israel.

Ambos factores están relacionados con la Ley del Retorno de Israel, que permite a los judíos obtener la ciudadanía del Estado judío.

Según la Ley del Retorno, la descendencia patrilineal es una forma válida de reclamar la judeidad y la ciudadanía, ya que la ley sólo exige que un abuelo como mínimo sea judío. Sin embargo, estos olim (inmigrantes) no serán considerados judíos por el rabinato, que controla varias instituciones importantes como el matrimonio, lo que puede causar problemas a los inmigrantes judíos de ascendencia patrilineal en Israel.

La conversión también es un factor, ya que muchos de los que se convirtieron al judaísmo a través de corrientes no ortodoxas también pueden optar a la aliá (inmigración) si se convierten en Israel, pero eso no significa necesariamente que sean aceptados.

¿Confían los israelíes en las instituciones rabínicas?

Los israelíes tienen sentimientos encontrados respecto a las instituciones religiosas judías del país, sin que ninguna de ellas cuente con un apoyo mayoritario.

Las dos instituciones con más confianza son las sociedades funerarias Hevra Kadisha (45%) y los rabinos municipales (38%). Por el contrario, el Gran Rabinato sólo cuenta con el 34% y los Tribunales Rabínicos con el 32,5%. Los Consejos Religiosos son aún más bajos, con sólo el 28%, mientras que un 14% de los israelíes judíos confían en el Ministerio de Servicios Religiosos.

Esto contrasta fuertemente con el sector árabe de Israel, que tiene a sus instituciones religiosas en mucha mayor estima y confianza que los israelíes judíos.

¿Qué opinan los israelíes judíos sobre el entierro?

La mayoría (65%) de los israelíes judíos está a favor de los entierros religiosos, que suelen ser ceremonias tradicionales. No obstante, algunos (12%) prefieren un entierro civil y el 5% incluso la incineración, que está absolutamente prohibida por la ley judía.

En general, el público judío israelí secular es mucho más diverso en sus opiniones.