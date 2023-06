Profanan el monumento en memoria del padre de Netanyahu

AJN/Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó una denuncia policial contra las personas que profanaron el monumento a su padre, dijo en un tuit el miércoles.

“Gente despreciable profanó hoy el monumento en memoria de mi padre, el difunto historiador Prof. Ben Zion Netanyahu”, escribió. «Presentamos una denuncia ante la policía. Es hora de que dejen de pisotear todas las normas de decencia y sentido común».

El padre del primer ministro Benjamin Netanyahu falleció a los 102 años, el 30 de abril de 2012.

El funcionario pudo visitarlo en su casa de Jerusalem por última vez el día anterior.

Netanyahu padre era un reconocido historiador, especializado en la edad de oro de la historia judía en España y profesor emérito de la Universidad de Cornell.

Ben Zion fue secretario de Zeev Jabotinsky, un líder revisionista del Movimiento Sionista en los Estados Unidos.

También desempeñó un rol como editor de Ciencia de la Enciclopedia Hebraica, publicada entre 1944 y 2005.

Durante 2004 firmó una petición de los académicos que se opusieron a las desconexiones de Gaza.

Ben Zion Netanyahu nació en Varsovia, Polonia, en 1910. Su familia emigró en 1920 y finalmente se estableció en Jerusalem.

En 1944 se casó con Tzila Segal, con quien tuvo tres hijos: Yonatan, nacido en 1946, un ex comandante de la Sayeret Matkal que fue asesinado en 1976 durante la Operación Entebbe; Benjamin, nacido en 1949; e Ido, nacido en 1952, un médico, autor y dramaturgo.

Al cumplirse el 100º aniversario de su padre, Netanyahu dijo: «Fue mi padre quien me enseñó que los que no están familiarizados con el pasado no puede entender el presente y aquellos que no pueden entender la actualidad no pueden ver lo que está por venir».

Shimon Peres dijo que Ben Zion Netanyahu fue «un gran historiador y un gran judío».