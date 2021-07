PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ANUNCIA EL AUMENTO DE RESTRICCIONES EN CASO DE QUE EL CORONAVIRUS CONTINPUE PROPAGÁNDOSE

Itongadol.- Israel considerará reintroducir más restricciones de salud si la tasa de infección por coronavirus en el país continúa aumentando, dijo el domingo el primer ministro Naftali Bennett, luego de que el Ministerio de Salud informara 185 nuevos casos el día anterior.

Israel tiene actualmente 2.455 casos activos, un aumento masivo de los aproximadamente 200 casos de hace dos semanas.

La explosión en la tasa de infección se atribuye a la variante Delta, que es considerablemente más infecciosa que otras cepas del virus, y a una reciente falta de supervisión en el aeropuerto Ben-Gurion que vio a miles de israelíes regresar al país sin someterse a pruebas.

«En la última semana ha habido un aumento en la tasa de nuevas infecciones por coronavirus y gracias a las lecciones aprendidas anteriores no estamos esperando para proteger la salud de nuestros ciudadanos. Debemos darnos cuenta de que la cepa Delta está arrasando en todo el mundo con un tasa de infección que todas las cepas anteriores y tenemos la intención de proteger a los ciudadanos de Israel «, dijo Bennett al comienzo de la reunión semanal del gabinete.

El primer ministro instó a los israelíes a respetar las regulaciones para minimizar el impacto en la vida diaria y ofrecer «la máxima protección» contra el virus.

Bennett elogió a los aproximadamente 100.000 israelíes de entre 12 y 15 años que fueron vacunados en los últimos días, pero dijo que no era suficiente e instó a otros a que tomen la inyección lo más rápido posible, ya que gran parte de las existencias de vacunas de Israel expirará para el próximo año. Finales de julio.

«El tiempo se acaba; cualquier persona que aún no haya sido vacunada debe programar una cita hoy. Las vacunas están funcionando [contra la cepa Delta y] la segunda vacuna es crucial. Quedan cinco días para que las personas reciban la primera vacuna». para que podamos utilizar las dosis que vencen a fin de mes «, dijo Bennett.

A pesar de que se abrieron más centros de vacunación, solo 2.571 israelíes fueron el sábado para recibir su primera dosis de la vacuna COVID.

Hasta ahora, solo el 13% de los niños de 12 años y el 20% de los de 13 a 15 años han recibido su primera inyección, según el Ministerio de Salud.

El ministerio también dijo que las tasas de vacunación entre los adolescentes ultraortodoxos y árabes siguen siendo bajas en comparación con la población general.

Bennett instó a las personas a usar máscaras en áreas cerradas, un reglamento restablecido dos semanas después de que se levantó cuando las tasas de infección aumentaron una vez más.

«La mejor vacuna contra el coronavirus son las máscaras», dijo Bennett, instando a la gente a evitar los lugares abarrotados.

«Si no contamos con la cooperación de la ciudadanía y el alcance de la enfermedad sigue creciendo, consideraremos reinstalar algunas de las restricciones del ‘Pasaporte Verde'», dijo el primer ministro, refiriéndose a las limitaciones para las personas que tienen no ha sido vacunado o no se ha recuperado de COVID-19.

Si bien el número de muertos en Israel desde el inicio de la pandemia se mantiene en 6.429, y la última muerte registrada ocurrió hace una semana y media, ha habido un aumento en el número de casos graves.

Con 38.938 pruebas realizadas el sábado, la tasa de contagio se sitúa en el 0,5%.

El trabajo comenzó el viernes en un enorme centro de pruebas en el aeropuerto Ben-Gurion para la próxima temporada de vacaciones de verano.

La instalación de 1.500 metros cuadrados, operada conjuntamente por los ministerios de defensa, transporte y salud, podrá realizar 2.500 pruebas por hora.