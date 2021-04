Pilar Rahola reflexionó sobre Iom Haatzmaut: “Estamos a punto de vivir un cambio de paradigma en Israel”

Itongadol.- La reconocida periodista catalana Pilar Rahola, en diálogo con ItonGadol, reflexionó sobre el 73 aniversario de la creación del Estado de Israel y destacó que el país “ya no es un problema para muchos países de Medio Oriente, sino que se ha convertido en parte de la solución respecto al rol de Irán en la región”.

Reflexionando sobre Iom Haatzmaut, Rahola resaltó que “hay que pensar en lo que se ha construido y en cómo se mejora”.

“Es evidente que el conflicto palestino queda por resolver y estamos lejos de ello, ya que interactúan muchísimos intereses en donde todo es muy complicado. Esto es un problema muy larvado y consolidado, muy difícil de digerir, pero estoy convencida que después de los Acuerdos de Abraham y con el cambio que ha habido en toda la región de Oriente Medio, Israel puede convertirse en un referente de enorme importancia económica, y también política”, afirmó la periodista.

Asimismo, consideró que Israel está por vivir un tiempo en donde tomará un papel geopolítico importante en toda la región, con relaciones cada vez más estrechas con países árabes e islámicos de todo Medio Oriente.

“Israel ha estado viviendo todos estos años, más de 70, arrastrando los pies para poder salir del conflicto y convertirse en un país normal. Un país que no salga todos los días en las noticias por hechos o sucesos bélicos. Su gran milagro es que ha conseguido sobrevivir, pese a todos los conflictos que ha tenido y además hacer un país tecnológicamente avanzado, económicamente fuerte y preferencial en tantos aspectos universitarios, académicos, científicos. Pero a pesar de eso, siempre ha estado enquistado en el conflicto”, recordó Rahola.

“Pero yo creo que estamos a punto de vivir un cambio de paradigma en Israel. Un Israel que tiene un papel en el mundo, no tanto ya porque vive un conflicto, sino porque interviene en la geopolítica. Y creo que eso sí ha sido muy importante. Además frente a lo que va ocurriendo en los países árabes, el conflicto se va a ir diluyendo, mismo cuando los palestinos entiendan que han sido utilizados por intereses cruzados de la región y que ahora están más solos que antes, quizás va a ser más fácil encontrar una solución. Pero lo cierto es que a Israel se le abren unas perspectivas muy importantes de relaciones económicas, tecnológicas, universitarias, de interrelación que yo creo que va a saber aprovechar dignamente”, agregó la periodista.

Así, Rahola se refirió a la importancia de los acuerdos firmados recientemente con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, y cómo cambian estos tratados la posición de Israel en el mundo.

“Lo que nunca pudo ser aprovechado de Israel es su capacidad diplomática, su enorme capacidad de intuir cómo resolver conflictos y cómo interactuar en el mundo. No se le ha permitido ese papel, porque siempre ha sido parte de un conflicto, y creo que vamos a vivir un Israel que va a ser parte de la solución de otros conflictos o que va a tener su voz. En ese sentido estoy muy esperanzada”, aseguró.

“Me parece que no somos conscientes en cómo ha cambiado el mapa la guerra de Siria, el nuevo papel de Irán y los Acuerdos de Abraham. Todo ello le ha dado a Israel un papel y un lugar en la mesa de Medio Oriente que no tenía”, agregó.

Además, insistió en que “Israel tiene en el mundo una gran importancia por su papel en los avances científicos, tecnológicos, médicos y su nivel académico y universitario, pero no tenía un papel geopolítico. Y no lo tenía porque no se lo permitían tener, no porque no tuviera vocación”.

“Con la guerra de Siria le ha dado un vuelco a la situación, por lo que Israel ya no es un problema para muchos países de la región, sino que se ha convertido en parte de la solución al problema que ellos tienen, el cual tiene que ver con el rol del Irán. Y esto es de una enorme importancia porque entonces Israel se convierte en un aliado militar, político, diplomático que también va a traer más países de África. Por lo que ahí hay un gran papel por jugar en un país que tiene el sentido de la política como no lo tiene nadie en el mundo”, subrayó.

Finalmente, Rahola resaltó a ItonGadol que este Iom Haatzmaut tiene que ser un “basta ya de decir que Israel lo ha hecho muy bien en lo que ya sabemos. Comencemos a hablar de cómo puede sacarle partido a la nueva situación, creo que eso es lo novedoso y lo interesante”.