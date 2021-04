ALTO FUNCIONARIO DE SALUD: ISRAEL ELIMINARÁ EL REQUISITO DE MÁSCARAS PARA EXTERIORES

Itongadol.- A medida que las tasas de infección por coronavirus de Israel continúan cayendo a pesar de que casi todo el país ha reabierto, la jefa de salud pública, la Dra. Sharon Alroy-Pries, dijo el martes que a partir de la próxima semana no se requerirá que los israelíes usen máscaras al aire libre.

«Según los últimos datos, cuando se trata de actividades al aire libre, pero no durante reuniones públicas, las máscaras pueden desprenderse a partir de la próxima semana», afirmó.

«Las máscaras deberán permanecer en nuestras bolsas en todo momento, ya que todavía es obligatorio usarlas en interiores», agregó Alroy-Preis.

«No sabemos si alguien a nuestro lado está infectado o no, vacunado o no, y los espacios cerrados aún representan un alto riesgo. Por lo tanto, las mascarillas tendrán que quedarse con nosotros», dijo.

Casi todas las restricciones impuestas para el tercer bloqueo de Israel que comenzó en diciembre se han levantado, pero gracias a la campaña de vacunación de alto ritmo del país, la tasa de infección ha seguido cayendo.

«Durante más de dos semanas, el 95% de Israel ha sido ‘verde’ [lugares sin focos de infección]; este es un logro tremendo», dijo Alroy-Preis.

«Nuestro objetivo es abrir [la economía] lo más rápido posible, volver a la normalidad, pero aún ser cautelosos. El virus todavía está aquí», agregó.

El lunes, los ministros votaron en principio para reabrir por completo todas las escuelas de Israel sin dividir a los estudiantes en cápsulas más pequeñas.

El nuevo plan proporcionará una amplia gama de opciones de prueba y monitoreo en todo el sistema educativo para detectar brotes antes de que se propaguen.

Cuando un estudiante da positivo, toda la clase y el personal docente se someterán a pruebas de coronavirus antes de regresar a sus aulas, además de los protocolos de aislamiento obligatorios.

Pero Alroy-Preis advirtió el martes que aunque las bajas tasas nacionales de infección han permitido al Ministerio de Salud respaldar este nuevo plan escolar, gran parte de la población aún no está vacunada.

“La mayor parte del país es ‘verde’ ahora, el 85% de la población es inmune de una forma u otra, pero el 35% de la población sigue sin vacunarse, entre ellos niños o casi un millón de ciudadanos mayores de 16 años que aún no han recibido la jab. Debemos ser cautelosos «, dijo.

Cuando se le preguntó si recomendaría que los adolescentes recibieran la vacuna, Alroy-Preis dijo que los funcionarios de salud aún estaban debatiendo el asunto.

«Estamos deliberando sobre la eficacia y seguridad de la vacuna para los niños», dijo.

El martes temprano, la Asociación de Pediatría de Israel recomendó que los niños de entre 12 y 15 años reciban la vacuna contra el coronavirus de Pfizer.

«La vacuna Pfizer ha demostrado su eficacia y seguridad, tanto en ensayos clínicos como en su uso generalizado en Israel, incluidos los adolescentes con afecciones preexistentes», dijo el sindicato.

La asociación también dijo que los adolescentes juegan un papel crucial en la propagación de la enfermedad, lo que hace que aumente el número reproductivo del virus.

Alroy-Preis dice que uno de los mayores desafíos que enfrentan los funcionarios de salud ahora es el aeropuerto Ben-Gurion y el peligro de que lleguen variantes a Israel.

«Una mutación podría desarrollarse en Israel, pero cuando llega del extranjero, el riesgo es mucho mayor», explicó.

«En el aeropuerto Ben-Gurion dejaremos restricciones ya que son en cuanto al distanciamiento social y las pruebas obligatorias 72 horas antes de abordar los vuelos tanto para los vacunados como para los no vacunados. La mayoría de los países no hacen esto, pero sabemos que tanto los vacunados como recuperados pueden infectarse y no queremos correr riesgos «.