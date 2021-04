Pfizer detiene los envíos de la vacuna a Israel por falta de pago

ItonGadol.- Pfizer expresó su indignación y detuvo los envíos de vacunas contra el coronavirus a Israel porque el país no transfirió el pago de las últimas 2,5 millones de dosis que suministró al país, según ha sabido The Jerusalem Post.

Altos funcionarios de Pfizer han dicho que les preocupa que el gobierno en transición no pague y que la empresa no quiere que se aprovechen de ella. Dijeron que no entienden cómo puede ocurrir tal situación en un país organizado.

Army Radio informó que Pfizer llamó a Israel una «república bananera».

Se esperaba que un envío de 700.000 dosis llegara a Israel el domingo, pero se retrasó hasta nuevo aviso.

Pfizer le dijo a JPost que la compañía ha completado todas las entregas a Israel en virtud de su acuerdo inicial para proporcionar su vacuna COVID-19, firmado en noviembre de 2020.

«La compañía está trabajando actualmente con el gobierno israelí para actualizar el acuerdo, para suministrar vacunas adicionales al país. Mientras continúe este trabajo, los envíos pueden ajustarse», dijo la compañía en un comunicado.

El Ministerio de Salud no quiso comentar sobre la declaración.

Israel pagó los primeros 10 millones de vacunas que recibió para gestionar la mayor parte de su campaña de vacunación masiva. Pero cuando Israel comenzó a quedarse corto en febrero, se llegó a un acuerdo entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para suministrar al país las dosis adicionales que necesitaba.

El Post fue informado de que el gobierno nunca pagó los últimos 2,5 millones.

Hasta ahora, Israel ha gastado 2.600 millones de shekels en vacunas contra el coronavirus, se reveló el mes pasado en una reunión del Comité de Finanzas de la Knesset. En general, el gobierno no discute el costo de las vacunas debido a acuerdos de confidencialidad con las empresas. Se entiende que Israel pagó mucho más por dosis que cualquier otro país.

El Ministerio de Salud había estado presionando al gobierno para que aprobara la compra de 3.500 millones de shekels adicionales, más de 30 millones de vacunas, incluso antes de la Pascua judía y el gobierno estaba programado para reunirse el lunes pasado. Sin embargo, la reunión se pospuso indefinidamente debido a un conflicto entre Netanyahu y el primer ministro suplente Benny Gantz.

Gantz canceló la reunión debido a la negativa de Netanyahu a aprobar el nombramiento permanente de un ministro de justicia. Su mandato como ministro de Justicia en funciones terminó el 2 de abril, tres meses después de que asumiera el cargo en lugar de Avi Nissenkorn, quien había dimitido.

Aún no se ha concertado un nombramiento permanente.

El MINISTRO DE SALUD Yuli Edelstein habló con Gantz el domingo por la noche para tratar de persuadirlo de la importancia de seguir adelante con el pago y la compra.

Una portavoz de Gantz dijo al Post que «aunque el primer ministro ha hecho mucho para dañar el funcionamiento del gobierno», el primer ministro suplente «no hará nada que afecte la salud del pueblo de Israel al negar las vacunas».

No obstante, fuentes de la oficina de Gantz enfatizaron que si esta reunión es tan urgente para Edelstein «todo lo que tiene que hacer es llamar al primer ministro Netanyahu y pedirle que nombre un ministro de justicia».

La oficina de Gantz afirmó además que la compra de los 2,5 millones de vacunas ya estaba aprobada y que cualquier retraso en el pago era por cuenta del Ministerio de Salud.

La fuente dijo que el país ya había comprado 27 millones de dosis, que incluyen las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, «que deberían ser suficientes para el futuro cercano». La fuente dijo que la adquisición de vacunas adicionales más adelante requiere el debido proceso y deliberación.

Mientras tanto, a los funcionarios de salud les preocupa que Israel pierda la oportunidad de comprar las vacunas, que son buscadas por países de todo el mundo.