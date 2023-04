Pareja gay atacada en Tel Aviv: «¡Vuelvan a Alemania!»

Itongadol.- Una pareja gay fue agredida en su apartamento de Tel Aviv el lunes por la mañana, cuando un vecino rompió la persiana de su ventana y amenazó con matarlos, según la Agudah – Asociación para la Igualdad LGBTQ en Israel.

La pareja presentó una denuncia ante la policía y el vecino fue detenido.

Oded, uno de los objetivos del ataque, declaró que su vecino empezó a gritarles a él y a su pareja poco antes de que se fueran a trabajar, gritándoles: «Volved a Alemania, no tolero a los gays, no me gustan los gays».

«Me siento inseguro en el nivel más extremo posible», dijo Oded. «Llevo diez años viviendo en Tel Aviv y nunca había sufrido un ataque [homófobo]. Sólo en los últimos meses nos lo hemos encontrado en protestas, en grabaciones que recibo y el punto álgido ha llegado ahora, cuando han intentado romper la ventana de nuestra casa, nuestro espacio más protegido.»

El ataque se produce en vísperas del Día de la Memoria del Holocausto. Los homosexuales fueron uno de los grupos objetivo del régimen nazi. Entre 5.000 y 15.000 hombres fueron enviados a campos de concentración como «delincuentes homosexuales» y decenas de miles más fueron encarcelados en otros lugares, según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

A los enviados a campos se les obligaba a llevar un triángulo rosa para identificarlos, y muchos relatos de supervivientes afirman que los prisioneros del triángulo rosa se encontraban entre los grupos más maltratados en los campos. Se desconoce cuántos homosexuales fueron asesinados en el Holocausto.

Hila Peer, presidenta de la Agudah, declaró: «Cada día recibimos informes de más y más casos de odio contra la comunidad LGBTQ+. La LGTBfobia es generalizada y la policía israelí hace la vista gorda, ignorando y cerrando los casos sin siquiera citar para interrogar a los agresores identificados en las cámaras de vídeo.

«Los miembros de la comunidad LGBTQ+ no son el saco de boxeo de los extremistas. Esta es una realidad que no aceptaremos. No nos callaremos y no permitiremos que se desatienda nuestro derecho a vivir con plena seguridad en nuestro país. Pido a la Policía de Israel que entre en razón y muestre mano dura contra los ataques y amenazas contra la comunidad LGBTQ+».

Más tarde el lunes, la Agudah envió una carta abierta al jefe de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, pidiéndole una reunión urgente y exigiendo penas más duras para los delitos de odio contra LGBTQ+.

«¿Debemos esperar al próximo asesinato para que aborde la bandera roja que llevamos meses agitando? Exigimos agotar los procedimientos legales con los agresores, ser estrictos contra los agresores con motivos LGTBfóbicos y celebrar una reunión de urgencia con las organizaciones de la comunidad LGTB para crear una estrategia policial que permita a la comunidad vivir sin temer realmente por su vida», decía la carta.

El ataque se produce poco después de que la policía cerrara una investigación sobre el lanzamiento de piedras contra un apartamento donde colgaba una bandera del Orgullo LGBTQ+ en Tel Aviv durante una protesta de extrema derecha a principios de este mes, a pesar de que los sospechosos fueron fotografiados en múltiples vídeos.