Pánico por el coronavirus en Israel: Evacuado el centro comercial de Guivatayim

Itongadol/AJN.- Drama en las últimas horas en el centro de compras de la ciudad de Guivatayim.

Dos pisos fueron evacuados del centro comercial después que un hombre que volvió de los Estados Unidos y que pasó por Italia dijo sentirse mal y mostró síntomas de gripe al llegar a una clínica que se encuentra en el lugar.

Luego que el hombre fue recibido, las enfermeras de la clínica avisaron a las autoridades del centro comercial, quienes en conjunto con los miembros de la clínica decidieron evacuar por precaución 2 de los pisos del centro.

Eso demuestra la histeria y el pánico que se vive en el mundo en general por el coronavirus, y en particular en Israel, donde unos 4,000 personas se encuentran en cuarentena. Una de las mujeres que trabajan en un negocio explicó a distintos medios: «Hay pánico general, el enfermo se encuentra todavía dentro de la clínica, pero la gente prefiere quedarse en la calle y no entrar a hacer compras en los pisos que no fueron evacuados».

Inmediatamente, miembros del ministerio de Salud tomaron cartas en el asunto y publicaron un mensaje diciendo: «No hay ninguna razón que impida a la gente a no llegar y entrar al centro comercial de Guivatayim, La vida debe seguir su curso. El ministerio de Salud no saca comunicados sobre posibles casos de coronavirus, sino solamente sobre los casos confirmados».

Las directivas del ministerio de Salud dicen que cualquier persona que tiene síntomas que pueden ser del coronavirus se dirija a un teléfono específico y no llegue por sus medios a ninguna clínica y eso exactamente fue lo que hizo el hombre, lo que provocó la reacción inmediata en la clínica del centro comercial.

Esta mañana, la compañía aérea El Al avisó que congelaría los pasajes de toda la gente que adquirió pasajes a distintos puntos de Europa hasta el mes de Julio y que estos podrían volver a ser usados por los turistas sin tener que agregar dinero.