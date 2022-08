Palestinos de Cisjordania volarán a Turquía a través del aeropuerto de Israel

Itongadol.- La Autoridad Aeroportuaria de Israel dijo el martes que los palestinos de Cisjordania podrán volar en vuelos chárter desde el aeropuerto de Ramón, cerca de la ciudad turística de Eilat, en el Mar Rojo, a destinos en Turquía.

Según el programa piloto, AtlasGlobal y Pegasus Airlines operarán una ruta quincenal a Estambul y Antalya en sus aviones Airbus A321 a partir de finales de agosto.

Funcionarios de seguridad que hablaron con Ynet dijeron que la medida fue iniciada por el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de división Ghassan Alian, que sirve de enlace militar con los palestinos.

«Alian y su gente han estado trabajando en los últimos meses en el programa piloto para permitir a los palestinos de Cisjordania volar desde el aeropuerto Ramón», dijeron.

«El COGAT, el Shin Bet y la Policía de Israel han estado trabajando juntos para formular protocolos de seguridad para la iniciativa. El primer grupo de pasajeros palestinos saldrá de Belén en autobús y llegará directamente desde Cisjordania al Aeropuerto Ramón».

Al no tener un aeropuerto propio, los palestinos de Cisjordania suelen viajar a Jordania para tomar vuelos internacionales, ya que no pueden hacerlo desde el aeropuerto israelí Ben Gurion sin un permiso especial. Sin embargo, estos vuelos no se ofrecerán a los palestinos de Gaza.

El aeropuerto de Ramón, inaugurado en 2019, está situado a unos 300 km de Jerusalén y está diseñado para recibir cualquier avión desviado del aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

También estaba pensado para servir a los residentes del sur de Israel y aliviar la congestión en Ben Gurion. Sin embargo, el aeródromo del sur permaneció desolado durante la mayor parte de la pandemia de COVID-19.

La Autoridad Aeroportuaria dijo que el aeropuerto de Eilat empezará a operar vuelos de verano a varios destinos europeos por primera vez en los próximos días.

La lista incluye Batumi (Georgia) y Larnaca (Chipre) con la compañía israelí Arkia, y Varsovia y Katowice con la polaca Enter Air.

Además, Pegasus Airlines también lanzará en octubre su propia ruta de vuelo desde el aeropuerto de Ramón a Estambul para los israelíes y operará cuatro vuelos semanales.