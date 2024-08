Opinión. 109 rehenes permanecían en cautiverio, se cree que 73 de ellos con vida

Itongadol (Por Itamar Eichner y Hagar Kohavi/Yedioth Ahronoth).- 109 rehenes siguen retenidos en la Franja de Gaza, incluidos diez ciudadanos extranjeros. Oficialmente, Israel anunció la muerte de 36 de ellos (incluidos tres ciudadanos extranjeros), por lo que se cree que 73 todavía con vida. En la práctica, según estimaciones y publicaciones extranjeras, el número de secuestrados vivos es bastante menor, ya que probablemente sean más de 50.

Esta incertidumbre sobre el destino de muchos secuestrados se considera una de las principales disputas entre Israel y Hamás, que impide -junto con la cuestión de Filadelfi y el Eje Netzarim- el avance del acuerdo en cuestión. Por ejemplo, la muerte de Avraham Munder, cuyo cuerpo fue recuperado de Khan Younis, no se conoció hasta el lunes a la mañana, cuando su cuerpo fue recuperado. Pero al igual que él, los otros cinco rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados esa mañana fueron llevados a la Franja de Gaza con vida y las familias enfatizan que podrían haberse salvado si el gobierno hubiera seguido adelante con el acuerdo hace muchos meses. Al menos tres de ellos podrían haber sido salvados con el pacto anterior, junto con siete mujeres.

Muchos salieron esa noche a manifestarse por todo el país, pidiendo el rescate de los secuestrados que aún están en cautiverio, tras el rescate de los cuerpos, y al mismo tiempo, el portavoz de las FDI, el general de brigada Daniel Hagari, repitió el mensaje según el cual las FDI no podrán liberar a todos los secuestrados en las operaciones de rescate. «Entendemos muy bien la urgencia en vista de la creciente preocupación por su salud y estado mental a medida que pasa el tiempo. Las FDI trabajan día y noche, día y noche, para aportar más inteligencia y crear más opciones operativas para rescatar a los secuestrados. Pero no podremos traerlos a todos de regreso con operaciones de rescate», afirmó.

Netanyahu afirmó, también el lunes, que su objetivo es «maximizar» el número de rehenes vivos que serán liberados. Israel, por tanto, exige recibir una lista de 33 secuestrados -vivos y muertos- que serán liberados en la primera fase del acuerdo y posteriormente llevar a cabo negociaciones sobre el tema. Se espera que estas conversaciones, junto con los desacuerdos en torno a Netzarim y Filadelfi, prolonguen las negociaciones. No solo está en juego la cuestión de Filadelfi y Netzarim, sino también la cuestión de si se encontrará una redacción que sea aceptable tanto para Israel como para Hamás en lo que respecta a la transición luego de la primera fase. El propio primer ministro Netanyahu mencionó solo la primera parte del acuerdo y no se refirió al resto, en lo que parece ser una estrategia: liberar a tantos rehenes como sea posible en la primera fase, pero no necesariamente seguir adelante.

En cualquier caso, la cuestión de las negociaciones se refiere en realidad al artículo 14, que trata la cuestión de la duración de las futuras negociaciones y establece que el alto el fuego temporal continuará mientras sigan las negociaciones de la segunda fase, incluso si la primera fase ya haya terminado. Israel teme una situación en la que se le exija llevar a cabo negociaciones. Según una publicación de Ronen Bergman, Hamás insiste en redactar la cláusula de una manera que le resulte conveniente, aunque se desvíe abiertamente de la resolución del Consejo de Seguridad que adoptó la propuesta israelí.

Aparte de todo esto, hay otro obstáculo al que se enfrenta Netanyahu, aunque en los últimos días ha habido voces en el Likud que intentaron sacarlo de la agenda. Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, que se oponen al acuerdo, podrían retirarse de su gobierno y posiblemente también de la coalición, lo que llevaría a la disolución del gobierno y a elecciones. En los últimos días, funcionarios del Likud han dicho efectivamente que él cree que puede liderar un acuerdo e impedir la disolución de la Knesset, pero la amenaza de Ben Gvir y Smotrich todavía está en la agenda y ciertamente se considera una de las consideraciones de Netanyahu para cuando se encuentre ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Hamás no se sienta a la mesa

La noticia sobre la recuperación de los cuerpos y la indignación contra el gobierno llegaron en un momento en que el optimismo que había el fin de semana de que un acuerdo sobre los rehenes era realmente posible ha sido reemplazado estos días por un amargo pesimismo. Aunque el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu está totalmente de acuerdo con la propuesta estadounidense, en la práctica parece que no es así, y mientras tanto, en El Cairo las conversaciones sobre el eje Filadelfi también fracasaron y terminaron sin noticias. Mientras tanto, Blinken destacó esa noche, antes de abandonar Qatar, que «el acuerdo es muy claro e incluye los horarios y el lugar desde el que las FDI abandonarán Gaza. Israel estuvo de acuerdo con esto».

Hamás, por su parte, se cuida de decir que rechaza todo el nuevo esquema y ​​los mediadores, que esperaban celebrar una cumbre en El Cairo antes del fin de semana «para concluir», fueron engañados una vez más. Un funcionario de las entrañas de las negociaciones dijo anteayer a Ynet que el principal desafío ahora es llevar a Hamás a la mesa de negociaciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, realizó visitas relámpago a Egipto y Qatar en un intento por sentar a Hamás a la mesa de negociaciones, pero por el momento parece que sin mucho éxito.

Se supone que se convocará una cumbre el jueves y viernes para «cerrar» el acuerdo, pero eso actualmente está en duda debido a la negativa egipcia a aceptar la presencia de las FDI en el eje Filadelfi y su negativa a incluso transmitir la posición de Israel al respecto a Hamás. Durante su visita a El Cairo, Blinken intentó presionar al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi a aceptar la propuesta estadounidense que concierne a Filadelfi y es aceptable para Netanyahu, pero por el momento no está claro qué respuesta recibió. Una fuente israelí dijo que por el momento no es del todo seguro que habrá una cumbre, e incluso si la hubiera, no habría nada de qué hablar mientras Israel mantenga su posición y los egipcios no la acepten.

Por otro lado, otro alto funcionario israelí dijo: «Continuamos nuestros esfuerzos con todas nuestras fuerzas. Hamás se niega. Se pueden contar historias sobre torpedos, pero no hay nada detrás de ellas. Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar el impulso de un acuerdo que lleve a Hamás a las conversaciones, pero simplemente no está en el acuerdo. Cada vez que flexibilizamos, Hamás quiere más. Incluso si quieren un acuerdo, por el momento no sé lo que quieren, así que también es importante que demostremos una postura firme y decidida frente a ellos».

Salvar, no perpetuar

Mientras tanto, en los últimos días la ira de las comunidades cuyos habitantes fueron masacrados y secuestrados el 7 de octubre ha ido creciendo contra el gobierno, a la sombra de la decisión de que la ministra de Transportes, Miri Regev, organice el acto de recordación de sus seres queridos. Los residentes dicen que el gobierno, en lugar de conmemorar a los muertos, debería hacer todo lo posible en estos días para salvar a aquellos que aún pueden ser rescatados con vida de la Franja de Gaza y no convertir en político el duelo.

Y mientras las partes continúan sus discusiones, los secuestrados cuentan el día 320 en cautiverio en la Franja de Gaza. Es dudoso que cuando fueron secuestrados creyeran que tardarían tanto en recuperarlos. «No tienen tiempo», subrayan en la sede de las familias, mientras de fondo resuena la afirmación del primer ministro de que «los rehenes sufren, pero no están muertos».

Por otra parte, los miembros del Foro Tikva (Esperanza), que representan a familiares que piden que se mantenga la presión militar sobre Hamás, expresan una fuerte oposición al esquema que está en discusión. Afirman, entre otras cosas, que en ese acuerdo no todos los rehenes regresarán y se condenará a los que permanezcan en cautiverio. Además, temen que Hamás aproveche el redespliegue de las FDI y detenga la liberación de secuestrados en la mitad con diversos pretextos, sin liberar a la cantidad que prometió.