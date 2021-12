Olmert defiende a Netanyahu tras las declaraciones de Trump

Itongadol.- Artículo escrito por Gil Hoffman (The Jerusalem Post). El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, emitió el lunes una inusual defensa del líder de la oposición Benjamín Netanyahu, tras la declaración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a Netanyahu por felicitar al presidente estadounidense Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump expresó su indignación con Netanyahu por felicitar a Biden en un momento en él que protestaba por los resultados de las elecciones. En sus declaración Trump reveló que no estuvo en contacto con Netanyahu desde entonces.

«Todo el mundo conoce mi opinión sobre Netanyahu», dijo Olmert. «No me gusta, no le aprecio, no confío en él, no creo en su integridad. Pero lo que dijo Trump es un ejemplo vivo de un hombre para el que todo es personal. Todo se juzga en función de sus intereses personales».

Olmert dijo que el hecho de que Netanyahu felicitara a Biden por su victoria electoral demuestra que actuó como los israelíes deberían esperar que actuara su primer ministro: felicitar al presidente estadounidense debidamente elegido. Olmert señaló que Netanyahu dudó en publicar su vídeo de felicitación y esperó hasta que creyó que se convertía en una vergüenza que el líder de Israel no hubiera felicitado al presidente electo.

«Trump dijo que el hecho de que Netanyahu felicitara a Biden es una traición a la relación especial entre Israel y EEUU», dijo Olmert. «Eso es una locura y va más allá de la comprensión. Es un hombre patético».

El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, que al igual que Olmert suele ser crítico con Netanyahu, dijo el lunes a los periodistas en la reunión de su partido, Yesh Atid, que «Netanyahu hizo bien en felicitar al presidente electo Biden».

Los comentarios de Olmert se produjeron durante la sesión de apertura de la 13ª edición del Diálogo de Liderazgo sobre las Relaciones Israel – Reino Unido – Australia, una iniciativa del Instituto Internacional para el Diálogo de Liderazgo Estratégico, fundado por el filántropo y empresario de origen judío Albert Dadon. La sesión de apertura fue una mesa redonda de ex primeros ministros en la que participaron Olmert y el ex primer ministro australiano Tony Abbott.

Consultado por las críticas de Trump a Netanyahu, en una reunión del partido de Yisrael Beytenu, el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, dijo: «Trump es consciente de que Bibi solo sabe utilizar a la gente, no hacerse amigo de ella».

En la entrevista con el corresponsal diplomático de Walla News, Barak Ravid, Trump habló repetidamente de lo que describió como su sensación de traición por parte de Netanyahu por el mensaje de felicitación a Biden tras las generosas políticas de Trump hacia Israel, que según él también beneficiaron políticamente a Netanyahu.

«Nadie hizo más por Bibi e Israel que yo», dijo Trump. «También el dinero. Dimos mucho dinero, di tropas, todo lo que hicimos», aunque no está claro a qué se refería al hecho de proporcionar tropas a Israel.

«Los Altos del Golán fueron un gran negocio», dijo Trump. «La gente dice que fue un regalo de 10.000 millones de dólares. Habría perdido las elecciones si no fuera por mí. Estaba empatado y luego subió mucho después de que yo hiciera lo de los Altos del Golán».

Trump acusó a Netanyahu de engañarle a él y a su administración sobre su sinceridad para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos.

En respuesta a los comentarios de Trump, Netanyahu insistió en un comunicado en que tenía un gran aprecio por Trump.