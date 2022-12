Nuevo Gobierno de Israel posó para la tradicional fotografía en la Residencia del Presidente

AJN/Itongadol.- El 37° Gobierno del Estado de Israel posó para la tradicional fotografía en la Residencia Presidencial tras su juramentación.

El Presidente, Isaac Herzog, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se sentaron en el centro de la fotografía tradicional del gobierno entrante, tomada hoy, jueves 29 de diciembre de 2022/5 de tevet de 5783, en la Residencia del Presidente en Jerusalem, con motivo de la juramentación del 37° Gobierno del Estado de Israel.

Horas antes, Netanyahu acusó a los legisladores de la oposición de no aceptar los resultados de las elecciones después de haber sido interrumpido con gritos durante la presentación de su agenda de gobierno ante el pleno del Parlamento, que resultó en la expulsión de varios legisladores del partido Yesh Atid, entre otros.

En respuesta, Netanyahu expresó: “Miembros de la Knesset, no tengo que escuchar sus gritos para saber que tenemos algunos desacuerdos. Pero estamos de acuerdo en algunas cosas”.

“Perder las elecciones no es el fin de la democracia, es la esencia de la democracia”, continuó. “En una democracia, no escalamos las cercas del Capitolio y no escalamos las cercas de la Knesset”.

En su discurso, el primer ministro describió tres grandes misiones para su coalición: detener el programa nuclear de Irán, desarrollar infraestructura estatal, con énfasis en conectar la llamada “periferia” con la centro del país, y restaurar la seguridad interna y la gobernabilidad de Israel.

Netanyahu terminó sus comentarios poniéndose una kipá y recitando la oración Sheeheyanu sobre un nuevo comienzo. Luego presentó a su gobierno de más de 30 miembros.

El legislador del Likud Eli Cohen se desempeñará como ministro de Relaciones Exteriores. Ron Dermer, ex embajador de Israel en los Estados Unidos y confidente político de Netanyahu, se desempeñará como ministro de Asuntos Estratégicos.

Yoav Gallant es el próximo ministro de Defensa de Israel. Otros nombramientos oficiales incluyen a Haim Katz como ministro de Turismo y Yoav Kisch como ministro de Educación.

Yariv Levin dimitió como presidente de la Knesset para poder ejercer como ministro de Justicia.

El Partido Sionista Religioso recibió varios lugares codiciados en la nueva coalición, incluido el cargo de ministro de Finanzas, que ocupará el líder del partido, Bezalel Smotrich, durante los dos primeros años del mandato del gobierno.

Después de dos años, Smotrich rotará con Arieh Deri, recibiendo en cambio los roles de ministro de Salud y ministro del Interior.

Orit Struck se desempeñará en el cargo recién creado de ministra de Misiones Nacionales y Michal Waldiger se desempeñará como viceministra de Finanzas con un enfoque en bienestar y salud. Moshe Solomon será vicepresidente de la Knesset.

El líder de Otzma, Itamar Ben-Gvir, será el ministro de Seguridad Nacional.

El líder de Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), Yitzhak Goldknopf (Agudat Yisrael), recibirá el cargo de ministro de Vivienda. Uri Maklev recibirá el cargo de viceministro de Desarrollo y Meir Porush dirigirá el Ministerio de Jerusalem y Patrimonio. Yaakov Tessler será viceministro.

El líder de Shas, Deri, será ministro del Interior y ministro de Salud, antes de pasar a ser ministro de Finanzas al cabo de dos años.

Yaakov Margi ocupará el cargo de Ministro de Bienestar Social en un acuerdo de rotación con Yoav Ben-Tzur, que asumirá el cargo al cabo de dos años. Hasta que sustituya a Margi, Ben-Tzur será viceministro.

Michael Malkieli ocupará el cargo de ministro en el Ministerio de Servicios Religiosos y Haim Biton ocupará el cargo de ministro en el Ministerio de Educación. Moshe Arbel ocupará los cargos de viceministro de Salud y viceministro del Interior. Moshe Abutbul asumirá el cargo de Ministro de Agricultura.