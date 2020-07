¿Nueva crisis política? Rivlin critica a los legisladores oficialistas que promueven elecciones en medio de la pandemia

Itongadol.- El presidente Reuven Rivlin emitió hoy una fuerte reprimenda pública a los políticos israelíes, al advertir que arrastraban al país detrás de ellos como una “muñeca de trapo”, en medio de informes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu analizaba gestiones para convocar a nuevas elecciones después de semanas de disputas internas de la coalición que conforma con el partido Azul y Blanco de Benny Gantz.

“Me gustaría dirigirme a todos los miembros del gobierno. Yo, como los demás ciudadanos del país, sigo con gran preocupación los desarrollos en la Knesset, que están sacudiendo repetidamente la asociación ya frágil entre todas las facciones de la coalición”, tuiteó Rivlin.

Los comentarios del presidente llegaron un día después de que los funcionarios del Likud advirtieron que la sociedad con Azul y Blanco no podía continuar después de que el partido de Benny Gantz votó a favor de prohibir la conversión de homosexuales en el pleno de la Knesset, enfureciendo a los partidos ultraortodoxos en el gobierno, según destacó el portal de noticias Ynet.

“¡Despierta! Deja de hablar sobre elecciones anticipadas”, alertó Rivlin al ver como comienza a resquebrajarse el vínculo entre las dos principales fuerzas del gobierno.

En este contexto, el presidente calificó la posibilidad de otra elección como “terrible” y criticó duramente la conducta de los socios de la coalición. “El Estado de Israel no es una muñeca de trapo para arrastrar detrás de ti, mientras luchas constantemente”, dijo.

“Nuestros ciudadanos, todos nosotros, necesitamos que nos concentremos y trabajemos para resolver la crisis sin precedentes en la que Israel y toda la humanidad se han encontrado”, agregó en referencia a la pandemia del COVID-19, que en un segundo rebrote provocó importantes picos de contagio en la sociedad israelí.

El diario The Times of Israel destacó en su sitio web que el regaño presidencial se produjo horas después de que dos importantes dirigente del Likud, ambos miembros del parlamento, amenazaran con nuevas elecciones y después de de que Netanyahu había decidido no aprobar un presupuesto estatal antes de la fecha límite de fines de agosto, en una táctica que desencadenaría una votación nacional en noviembre.

Fuentes oficiales citadas por el diario Haaretz revelaron que el Primer Ministro busca crear una sensación de caos en la coalición para apuntalar el apoyo público y desmantelar el gobierno.

Vale recordar que el gobierno actual, liderado por el partido Likud de Netanyahu y la agrupación Azul y Blanco del ministro de Defensa Benny Gantz, tomó juramento en mayo después de una crisis de 508 días que vio a Israel a pasar en tres rondas de elecciones no concluyentes. Aunque Gantz había hecho campaña para no unirse a un gobierno liderado por Netanyahu debido a la acusación del primer ministro por cargos de corrupción, citó la pandemia de coronavirus como la explicación de su revocación.

Según el informe, Netanyahu decidió buscar otra ronda de elecciones tras la decisión del Tribunal de Distrito de Jerusalem la semana pasada de que en enero los testigos comenzarán a testificar en su juicio penal, con audiencias que se llevarán a cabo tres veces por semana.

Según Haaretz, Netanyahu teme que el Tribunal Superior de Justicia exija que abandone su cargo mientras está en juicio y que el asesor letrado del gobierno Avichai Mandelblit respalde esta postura, lo que facilitará que los jueces se pronuncien a favor de los peticionarios.

Netanyahu, de acuerdo a esta versión, es consciente de los riesgos de otra elección, que se produciría cuando Israel se ve sumergido en un recrudecimiento de la pandemia de coronavirus y una crisis económica importante. Haaretz estimó que el Primer Ministro no tiene intención de cumplir el acuerdo de rotación sellado con Gantz, que debería asumir en noviembre de 2021.

Aunque el acuerdo de coalición entre Likud y Azul y Blanco exige un presupuesto de dos años, Netanyahu ha estado presionando por un presupuesto que solo cubra el resto de 2020, citando la incertidumbre causada por la pandemia. Gantz, sin embargo, ha insistido en que se apruebe un presupuesto de dos años, según lo estipulado en el acuerdo de coalición, diciendo que proporcionaría una mayor certeza financiera a los afectados económicamente por las medidas de cierre del gobierno.

Estos datos surgen luego de que la coalición volvió a entrar en crisis por la decisión del partido Azul y Blanco votó a favor de un proyecto de ley que prohibía a los psicoterapeutas realizar conversiones homosexuales, a pesar de la oposición de Likud y sus aliados ultraortodoxos.

Según el acuerdo de coalición, ninguna decisión, aparte de la anexión de Cisjordania, puede promoverse sin el acuerdo mutuo de Likud y Azul y Blanco.

Frente a este panorama, Miki Zohar, legislador y presidente del Likud, dijo que a menos que los miembros del gobierno se alineen con sus votos, el país se dirigirá a las urnas. “La situación actual conduce a la inestabilidad del gobierno, lo que hace que los miembros de la coalición hagan lo que quieran sin disciplina”, dijo Zohar. “Es hora de tomar una decisión: aprobar el presupuesto, tener un gobierno estable y una coalición que funcione o ir a las urnas”, insistió.

Además, fuentes del Likud dijeron que el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó al presidente del judaísmo de la Torá Unida y al ministro de Vivienda y Construcción, Yaakov Litzman, luego de la votación de la Knesset, para decirle “hará todo” para que el proyecto de ley no se apruebe en la segunda y tercera lectura.

El ministro de Educación Superior, Ze’ev Elkin, dijo en declaraciones a la emisora ​​pública Kan que habría nuevas elecciones si los miembros de la coalición continúan votando en contra de la política del gobierno. “Si su conducta es como fue ayer (con la votación de Azul y Blanco para prohibir la terapia de conversión), entonces no habrá otra opción”, dijo Elkin. “Cuando los miembros del gobierno votan en contra de la posición del gobierno, no puede continuar”, remarcó.