Netanyahu sobre el nuevo gobierno: «No caben dudas de que en Irán están festejando este día»

Itongadol/Agencia AJN.- El saliente primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, pronunció su discurso previo a la votación en la Knesset (Parlamento israelí) para dar inicio al nuevo gobierno. El ex mandatario nombró sus logros en estos 12 años y cargó contra Naftali Bennet y su conpañero de fórmula Yair Lapid.

«Estoy acá en nombre de millones de ciudadanos que eligieron el camino de la rectitud y no la de bajar la cabeza. Estoy aquí como un emisario de la población elegido por más de un millón de israelíes», señaló Netanyahu.

«En todos mis cargos públicos y como primer ministro del país durante más de 15 años, tuve el privilegio de trabajar día y noche para nuestro amado país. Junto a miembros del Likud convertimos a Israel en una potencia mundial. Lo hicimos no desde la debilidad. Nuestra potencia trajo importantes logros que nunca antes se había visto», dijo.

«En el pasado teníamos colectivos que explotaban, hoy tenemos restaurantes que explotan de gente», expresó en referencia a los atentados cometidos por hombres suicidas que se inmolaban en transportes público.

Respecto a la cuestión nuclear de Irán, Netanyahu expresó: «Escuche a Bennet hablar sobre Irán y estoy preocupado. Él siempre hace lo contrario a lo que dice».

«No hay dudas de que en Irán están festejando este día», dijo.

#Netanyahu desde su rol de líder de la oposición se pronunció en inglés en un mensaje directo: "Les digo a #Hezbollah y #Hamás, volveremos" pic.twitter.com/aEm1lh28IW — Agencia AJN (@AgenciaAJN) June 13, 2021

Además cargó contra el flamante primer ministro y descalificó: «No tiene estatus internacional, credibilidad ni capacidad para ser primer ministro».

También se dirigió a los enemigos regionales y en inglés expresó: «Les digo a Hezbollah y Hamás, volveremos».

«La administración Biden me pidió que no hiciera públicos nuestros desacuerdos sobre la cuestión nuclear con Irán. Con el debido respeto al presidente Biden, me negué a hacerlo», recalcó.

Netanyahu también utilizó el Holocausto para hacerlo parte de su discurso en la Knesset: «En 1944, el presidente de los Estados Unidos se negó a bombardear Auschwitz. Pudo haber salvado a millones de personas de nuestro pueblo. Es por eso que no guardaré silencio sobre el acuerdo nuclear de Irán».

A quienes fueron su oposición, Netanyahu les dijo: «Ustedes están dispuestos a traer leyes del tipo de Irán, Corea del Norte y otras dictaduras para derrocarme, mientras yo combato contra esos países».