Netanyahu: No toleraremos pogromos contra judíos ni linchamientos de árabes

itonGadol.-El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a los ciudadanos judíos y árabes de Israel que no se tomaran la ley en sus propias manos y les instó a que dejaran de provocar disturbios.

«El estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos. No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el temor de las bandas árabes asesinas. No toleraremos el incendio de sinagogas y el incendio de propiedades», dijo Netanyahu tarde Sábado por la noche a raíz de un fin de semana de violentos ataques.



«Al mismo tiempo, no permitiremos que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes, o linchen a un árabe inocente; hubo un caso así, tal esfuerzo. No permitiremos estos ataques contra árabes o judíos inocentes por igual «, agregó Netanyahu.

«Tolerar este vigilantismo y violencia inaceptables es abrir el camino a la anarquía», advirtió.

«Israel es el estado judío y democrático, donde todos nuestros ciudadanos, judíos, árabes y todos los demás, son iguales ante la ley y recibirán la misma protección de quienes hacen cumplir la ley», dijo Netanyahu.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con Netanyahu sobre la violencia más temprano en la noche.

Según la Casa Blanca, «el presidente compartió su grave preocupación por la violencia entre comunidades en Israel. Acogió con satisfacción las declaraciones del primer ministro y otros líderes que se oponen a tales actos de odio y alentó a que se tomen medidas para responsabilizar a los extremistas violentos y establecer la calma».

Esto se da en el marco de la creciente violencia de los últimos días en las calles de distintas ciudades de Israel, donde ya trascendieron a todo el mundo imágenes de ataques y linchamientos entre residentes árabes y judíos civiles, mientras los misiles entre Hamás e Israel continúan en un raíd sin fin.