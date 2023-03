Netanyahu: A la oposición le interesa la anarquía, no la democracia

Itongadol.- La oposición a la reforma judicial es sólo una excusa para respaldar la anarquía sobre la democracia, aseguró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras las protestas contra la reforma judicial de su gobierno continuaron en su décima semana.

Netanyahu instó a los políticos de la oposición a mantener conversaciones con la coalición sobre el plan de revisión, que los críticos advirtieron que debilitará la democracia del país.

El premier israelí afirmó que «el hecho de que durante dos meses enteros la oposición no haya respondido a nuestras repetidas llamadas para mantener conversaciones, demuestra que lo que interesa a la oposición no es la reforma, sino la creación de la anarquía y el derrocamiento del gobierno elegido».

«Espero que haya gente sincera, honesta y patriótica que se preocupe por el país, que esté dispuesta a hablar», agregó Netanyahu, que aclaró que el gobierno recibió un mandato del público y planea cumplirlo.

El líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, expresó que la oferta de conversaciones no había sido genuina, mientras atacaba a Netanyahu, subrayando que para él, «mentir es como respirar».

Si Netanyahu «‘ofreció negociaciones, ¿por qué [el presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia, Simcha] Rothman y [el ministro de Justicia, Yariv] Levin siguen corriendo con la legislación hacia un golpe de Estado?», preguntó Lapid.

Netanyahu, que hizo estas declaraciones al comienzo de la reunión semanal del Gobierno, atacó a los manifestantes en general, advirtiendo que los opositores a la reforma judicial redujeron el debate a «niveles absurdos».

No se puede estar a favor de «la economía de Israel y fomentar la retirada de fondos de Israel», declaró Netanyahu.

«No se puede estar a favor del Estado de Derecho y fomentar las violaciones de la ley. No se puede estar a favor de la seguridad nacional y alentar la negativa a colapsar la seguridad del Estado. No puedes decir ‘estoy a favor del Estado’, pero ‘si no aceptas mi posición me voy del Estado’. No hay sionismo condicional», añadió.

»En una democracia, el gobierno elegido es responsable del ejército, la política y los organismos de seguridad. Este principio no sólo está anclado en la ley, sino en el sentido común», señaló Netanyahu.

El primer ministro concluyó que »nadie más debe determinar quién mandará estos organismos, quién los dirigirá y cómo serán dirigidos. Esta es la base de toda democracia y de toda sociedad reformada, y si se socava, se socava la existencia misma de la democracia».