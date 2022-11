Michael Ledigin es la segunda víctima del ataque terrorista en Ariel

AJN/Itongadol.- Michael Ledigin, de 36 años, de Bat Yam, fue identificado como la segunda de las tres víctimas del ataque terrorista de Ariel del martes.

Ledigin hizo aliá hace cinco años y parte de su familia todavía vive en el extranjero.

“Abrasamos a la familia de Michael, que emigró a Israel hace cinco años por sionismo. Estamos listos para brindarles a su esposa y sus dos hijos apoyo total también a través del sistema educativo”, dijo el alcalde de Bat Yam, Zvika Brot.

Tamir Avihay, de 50 años, de Kiryat Netafim, fue la primera víctima identificada; tenía cinco hijas y un hijo, de entre 12 y 29 años.

«Es un momento difícil para todos nosotros», dijo el jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan. “Tres personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Estamos abrazando a la familia y a Kiryat Netafim en estos tiempos difíciles. Tamir era un hombre lleno de luz y bondad, con voluntad de ayudar a los demás, un hombre de gracia y un sionista de corazón completo. Todos los que lo conocían lo amaban.»

«Lo digo aquí: no nos romperemos. Los habitantes de Samaria y todo Israel mantendrán la cabeza en alto, construirán, vivirán y plantarán. La vida y el bien de Israel vencerán la oscuridad y la maldad del terrorista del Autoridad Palestina.»

«Estamos conmocionados y doloridos al anunciar la muerte de nuestro amigo, Tamir Avihay», dijo el consejo de Kiryat Netafim. «Tamir fue asesinado por un despreciable terrorista en la carretera 5. Enviamos un cálido abrazo a la familia y a los hijos de Tamir. La comunidad de Kiryat Netafim hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a la familia».

El líder de la comunidad de Kiryat Netafim, Avi Baruch, ha dicho que «Tamir siempre fue una parte inseparable de Kiryat Netafim y todo el pueblo está afligido y dolorido. Abrazamos a toda la familia en este momento difícil y la apoyamos en todo lo que pueda pasar»

Tres israelíes murieron y otros tres resultaron heridos en un atentado con arma blanca en Ariel, en la Margen Occidental, el martes por la mañana, según informaron el Ejército y los médicos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, un terrorista palestino apuñaló a un guardia de seguridad y a otra persona cerca de la entrada del parque industrial de Ariel. Luego apuñaló a dos personas en una gasolinera cercana y huyó en un vehículo aparentemente robado.

Poco después, el terrorista estrelló el vehículo contra otros coches en la carretera de la Ruta 5, antes de salir y apuñalar a otra persona, según los médicos. A continuación, robó otro vehículo y volvió a chocar contra los coches de la autopista, antes de salir y ser abatido por un soldado.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que el guardia de seguridad de 36 años estaba gravemente herido y que el otro hombre apuñalado cerca de la entrada de la zona industrial se encontraba en estado crítico.

Un hombre de 35 años apuñalado en la gasolinera murió y otro hombre de unos 40 años resultó gravemente herido. Un hombre de unos 50 años murió tras ser embestido por el terrorista y otro de 35 años fue apuñalado y herido de gravedad en la Ruta 5, según la MDA.

El Hospital Beilinson de Petah Tikva dijo que estaba tratando a tres víctimas en estado grave, una de las cuales estaba inestable.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina nombró al terrorista como Muhammed Souf, de 18 años, procedente de la cercana localidad de Hares. Souf no tenía antecedentes por delitos de seguridad, dijo una fuente de defensa a The Times of Israel.

Una de las víctimas fue una persona que, según los médicos, era un segundo atacante.

El ejército dijo que se enviaron tropas al lugar de los hechos y que estaban buscando en la zona a un sospechoso que supuestamente ayudó al terrorista.