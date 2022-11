Meta alquilará más espacio en Tel Aviv a pesar de los despidos

Itongadol.- Meta emplea a unas 900 personas en Israel en dos centros principales de Tel Aviv: Rothschild 22, del Grupo Aviv, y la Torre Sarona, del Grupo Azrieli. La empresa matriz de Facebook también ha firmado un contrato de arrendamiento de 51.000 metros cuadrados de oficinas en 20 plantas del proyecto Landmark TLV, en el distrito de Sarona de Tel Aviv. El proyecto es propiedad de Melisron (TASE: MLSR), controlada por Liora Ofer, y de AFI Properties Ltd. (TASE: AFPR), que se encarga de la gestión de las oficinas. (TASE: AFPR), controlada por Big Shopping Centers (2004) Ltd. (TASE: BIG). (TASE: BIG). El acuerdo de arrendamiento se estima en 750 millones de NIS.

Por lo que se sabe, los despidos que Meta planea en Israel, que probablemente afectarán sólo a unas pocas docenas de empleados, no supondrán ningún cambio en los planes de espacio de oficinas de la empresa, aunque los conocedores del sector han levantado las cejas ante el entusiasmo de la empresa por seguir alquilando más espacio en Tel Aviv. La propia Meta ha dicho que está revisando los contratos de alquiler existentes y los planes de nuevas oficinas.

El vicepresidente de instalaciones globales y bienes inmuebles de Meta, John Tenanes, dijo el mes pasado a «The Wall Street Journal» que la empresa estaba examinando formas de reducir su espacio de oficinas, y que Meta podría no renovar los contratos de alquiler en ciertos edificios y podría consolidar las oficinas repartidas en varios pisos en una sola planta. Dijo que se estaba reconsiderando la ocupación de edificios en los que Meta aún no estaba ubicada y la construcción de nuevos espacios.

¿Podría Meta cancelar el contrato de arrendamiento con Melisron y AFI Properties? Probablemente no, pero podría subarrendar el espacio en lugar de ocuparlo ella misma, tal como ocurrió la semana pasada en Austin (Texas). Meta decidió no ocupar 54.700 metros cuadrados de espacio de oficinas en construcción, en lo que se ha descrito como el mayor acuerdo de arrendamiento de la ciudad. En su lugar, subarrendará el espacio a precios que se espera sean inferiores a los que está pagando por el arrendamiento principal.

En una llamada con inversores, Meta anunció que invertiría 3.000 millones de dólares en reducir su espacio de oficinas. En el último trimestre, la empresa gastó 413 millones de dólares en rescindir contratos de arrendamiento, y se espera que gaste 900 millones en ello en el trimestre actual.

Meta va a cerrar sus oficinas principales en Park Avenue, en Nueva York, y a rescindir el contrato de alquiler de dos edificios de WeWork en Silicon Valley. No obstante, la empresa ha abierto recientemente una sucursal en el centro de Manhattan y ha inaugurado un centro en San Diego.

No es en absoluto seguro que Meta necesite todo el espacio de oficinas que ha alquilado en todo el mundo. La empresa sigue permitiendo a sus empleados trabajar desde casa sin limitaciones, o elegir un modelo de trabajo híbrido, según deseen. Según Tenanes, sus oficinas suelen estar ocupadas a menos de la mitad. Incluso antes de la pandemia de Covid-19, la ocupación era sólo de un 75% en un día cualquiera.

Sin embargo, en lo que respecta a los propietarios de Landmark TLV, todo sigue igual. «Se ha firmado un acuerdo de arrendamiento entre Facebook y las empresas del proyecto Landmark. No tenemos conocimiento de ningún cambio en el acuerdo», declararon Melisron y AFI Properties.

Por el momento, tampoco parece haber ningún efecto sobre las actuales oficinas de Facebook en Rothschild 22. Las fuentes informan a «Globes» de que la empresa no ha dado ninguna indicación de que tenga intención de reducir la extensión de sus oficinas en el edificio. En cuanto a las oficinas de la Torre Azrieli Sarona, también existe un contrato de arrendamiento a largo plazo con muchos años de vigencia, y en la actualidad, según ha podido comprobar «Globes», no hay indicios de cambio o reducción del espacio que alquila Meta. No obstante, Meta puede no renovar algunos de sus contratos de arrendamiento cuando lleguen a su fin, como ha sucedido en Estados Unidos.