Mahmoud Abbas dijo en el funeral de la periodista de Al Jazeera que llevarán el caso a la Corte Penal Internacional

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo durante el funeral de Shireen Abu Akleh, la histórica periodista de Al Jazeera asesinada ayer, que acudirá a la Corte Penal Internacional para «castigar a los criminales» por su muerte. Además, Abbas expresó que no confía en Israel.

El funeral de la periodista palestina estadounidense comenzó esta mañana en Ramallah y su cuerpo está siendo trasladado desde la ciudad cisjordana hasta Jerusalem, donde será enterrada.

La Autoridad Palestina (AP) confirmó el jueves que no permitirá a Israel examinar la bala que mató a Abu Akleh, aunque es uno de los pasos necesarios para determinar la culpabilidad en su muerte.

La AP también rechazó las peticiones de Israel de realizar una investigación conjunta sobre la muerte de Abu Akleh. La histórica periodista, reconocida en todo el mundo árabe por su cobertura del conflicto palestino-israelí, recibió el miércoles un disparo mortal en la oreja mientras mientras cubría una incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Yenín.

«Israel solicitó una investigación conjunta y que se le entregue la bala que asesinó a la periodista Shireen, nos negamos a ello, y afirmamos que nuestra investigación se completará de forma independiente», tuiteó el jueves por la mañana el ministro de la Autoridad Palestina y jefe de la Autoridad General de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheikh.

#Israel has requested a joint investigation and to be handed over the bullet that assassinated the journalist Shireen, we refused that, and we affirmed that our investigation would be completed independently, https://t.co/CqOiDzxlRd

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 12, 2022