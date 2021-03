Madre de adolescente israelí asesinada por terrorista habla contra investigación de crímenes de guerra de la CPI

AJN/Itongadol.- Rina Ariel, madre de Hallel Ariel, una joven de 14 años que fue asesinada en su cama por un terrorista palestino, se pronunció en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación por crímenes de guerra contra Israel en una carta a la CPI el domingo.

En enero de 2020, la organización Shurat HaDin presentó una demanda ante la CPI en nombre de Rina y su esposo contra la Autoridad Palestina en relación con los pagos de «pago por asesinato» recibidos por la familia del terrorista y la incitación de la Autoridad Palestina que apoya a los que matan a civiles israelíes con hasta 12.000 shekels por mes.

Hasta la fecha, La Haya no ha emitido ninguna respuesta a la demanda, según Shurat HaDin.

En una carta enviada en nombre de los padres el domingo, Nitsana Darshan-Leitner, presidenta de Shurat HaDin, enfatizó que si bien la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel, ya que no es un estado miembro de la corte, ni la Autoridad Palestina, ya que no es un estado, tiene jurisdicción sobre el titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y la mayoría de los funcionarios de la Autoridad Palestina, ya que tienen ciudadanía jordana y Jordania es un estado miembro.

La carta cuestionó por qué la presentación repetida de pruebas sobre los crímenes cometidos por funcionarios de la Autoridad Palestina no se incluyó en la investigación planificada y no ha habido indicios de que estos crímenes serán investigados.

La carta incluía anexos que contenían pruebas sobre el programa «pagar por matar» administrado por la Autoridad Palestina y explicaban la naturaleza criminal del programa «pagar por matar» en el marco del derecho internacional.

La presidenta de Shurat HaDin se refirió directamente a Abbas, el ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, el Dr. Shukri Bishara, el jefe de los organismos responsables de los prisioneros y terroristas palestinos y el director ejecutivo del banco Quds como responsables de los crímenes en virtud del artículo 25(3) del Estatuto de Roma. El artículo 25(3) define qué personas pueden ser consideradas penalmente responsables y sancionadas por delitos que son competencia de la corte.

«Protesto por la naturaleza evidentemente parcial de su anuncio y solicito que su investigación pase a asuntos apropiados, dentro de su jurisdicción, que nuestra organización ha presentado repetidamente ante ustedes, sin respuesta», concluyó Darshan-Letiner. «Con el debido respeto, el ‘dinero ensangrentado’ y la incitación al asesinato forman parte de las razones fundamentales de la existencia de la corte, seguramente más que algunas de las cuestiones políticas en las que, en cambio, eligen centrarse».

Hallel Ariel fue asesinada en 2016 en Kiryat Arba por el terrorista palestino Muhammad Tarayrah.

Antes del asesinato de Hallel, el terrorista que llevó a cabo el ataque compartió varias publicaciones en Facebook en las que elogió los ataques terroristas y declaró sus intenciones de ser un mártir. Llevando a cabo sus intenciones, el terrorista se infiltró en la población de Kiryat Arba en la Margen Occidental, ubicada junto a Hebrón, se coló en el dormitorio de Hallel y la apuñaló varias veces.

Hallel era bailarina y había actuado en Jerusalem la noche anterior al crimen. Su familia le había permitido dormir hasta tarde mientras salían para realizar las actividades del día. Tarayrah había logrado infiltrarse en el poblado y aunque se activaron las alarmas, logró colarse en el dormitorio de la niña, apuñalándola hasta la muerte, antes de que el equipo de seguridad del lugar, del cual su padre formaba parte, capturara al terrorista, le disparara y lo matara.

Hallel fue llevada al Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalem, pero fue declarado muerta poco después de su llegada.