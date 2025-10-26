Inicio ISRAEL Los rehenes israelíes liberados Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal recibieron el alta del hospital y regresaron a sus casas

Guy Gilboa-Dalal (izquierda) y Evyatar David (derecha), el 18 de octubre de 2025. (Cortesía)

Itongadol.- Los rehenes israelíes liberados Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal abandonaron este domingo el Centro Médico Rabin tras una estadía de casi dos semanas, y sus familias publicaron en redes sociales las rutas que seguirán esta tarde rumbo a sus hogares.

“¡No pierdan la oportunidad de ser parte de este momento emotivo!”, expresó la familia de David.

https://twitter.com/Itongadol/status/1982443597388771666

A su vez, los familiares invitaron al público a sumarse al convoy de vehículos y a los espectadores que recibirán a David en la ciudad de Kfar Saba, reuniéndose en la calle Weizmann, esquina con Tel Hai, hasta llegar al estacionamiento del edificio familiar.

La familia de Gilboa-Dalal, por su parte, invitó a la gente a darle la bienvenida en su camino a casa con banderas israelíes, en varios cruces a lo largo de la Ruta 40, rumbo a su residencia en Alfei Menashe.

https://twitter.com/Itongadol/status/1982440996244725859

Los dos amigos fueron secuestrados por terroristas de Hamás en el festival de música Nova Desert Rave el 7 de octubre de 2023 y, en ocasiones, estuvieron juntos durante su cautiverio en de más de dos años en la Franja de Gaza.

