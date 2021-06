LAS COMUNIDADES JUDÍAS SE MOVILIZAN EN RESPUESTA AL COLPASO DE UN EDIFICIO EN FLORIDA

Itongadol.- El rabino Sholom Lipskar del Shul de Bal Harbour en Surfside fue entrevistado mientras esperaba información sobre los feligreses desaparecidos y trabajaba para brindar ayuda a la comunidad.

Cuando Estados Unidos se despertó con la noticia del colapso del edificio en Surfside, Florida, rápidamente quedó claro que el desastre es una tragedia judía estadounidense.

El edificio de 12 pisos en el enclave fuertemente ortodoxo cerca de Miami Beach se derrumbó justo antes de las 2 am del jueves , mientras las familias dormían en sus 55 apartamentos a pocas cuadras de la playa. Hasta el jueves por la noche, se cree que casi 100 personas están desaparecidas, e incluso mientras continúan los esfuerzos de rescate, las autoridades temen que muchas de ellas estén muertas.

Se ha confirmado al menos una muerte. Los socorristas sacaron a 35 personas de entre los escombros y trataron a 10 personas en el lugar y al menos dos fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

Las comunidades judías de Estados Unidos se movilizaron el jueves cuando quedó claro el alcance de la devastación. A primera hora de la mañana, los grupos judíos de WhatsApp estaban llenos de nombres de personas desaparecidas y solicitudes de oraciones. A medida que avanzaba el día, también comenzaron a circular nombres y fotografías de personas que presuntamente murieron en el colapso, potencialmente uno de los desastres estructurales más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

“Esto es algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión”, dijo en CNN. “Lo aceptamos y tenemos que aprender, como lo hacemos en nuestra cultura, resiliencia y avanzar porque los desafíos no nos frenan”.

Los desaparecidos incluían a muchos judíos. COLLive, un sitio de noticias ortodoxo que cubre la comunidad de Chabad-Lubavitch, publicó docenas de nombres en una lista de personas por las que orar; algunos de los nombres hebreos indicaban que padres e hijos juntos estaban entre los desaparecidos. El Jabad de la Universidad de Chicago anunció que el presidente de su junta estudiantil estaba desaparecido junto con su novia, también estudiante universitaria.

Una recaudación de fondos en línea lanzada por The Shul of Bal Harbour, ubicada a una milla al norte del edificio derrumbado, había recaudado $ 240,000 de más de 2,000 donantes en cuestión de horas. Esa sinagoga y otra Jabad cercana también hicieron pedidos de artículos de tocador, mantas y juguetes que podrían distribuirse a los sobrevivientes. Mientras tanto, los restaurantes kosher de la zona distribuyeron alimentos a los socorristas y a los desplazados de la parte del edificio que no se había derrumbado.

La Federación Judía del Gran Miami lanzó una campaña para ayudar a las víctimas, estableciendo un fondo de emergencia para ayudar con las necesidades inmediatas y a largo plazo.

“Sea parte de la respuesta de la comunidad judía”, dijo la federación en un correo electrónico masivo. “Ayude a los afectados por el colapso de Champlain Towers South en Surfside, FL”.

Mientras tanto, aunque la causa aún se desconoce, los funcionarios locales están comenzando a abordar cómo pudo haber sucedido esto.

“Esto no fue un acto de Dios”, dijo a USA Today la comisionada de Surfside Town, Eliana Salzhauer. “Esto no fue un desastre natural. Los edificios no se caen simplemente “.