La soberanía de Israel en peligro: Recuperar la independencia de nacional – opinión

Itongadol.- Las armas se están agotando, y la administración Biden, tan a menudo ingenua al tratar con Irán , está feliz de jugar con nosotros una dura estrategia en Medio Oriente diseñada para hacernos “saltar a la acción” si queremos que nos reabastezcan.

Itongadol.- Como la mayoría de los presentes, observo nuestra situación actual y me rasco la cabeza. No son el odio y los ataques omnidireccionales lo que me tiene perplejo. Nuestros enemigos están haciendo lo que siempre hacen, o al menos lo que desearían poder hacer.

Pero es a nosotros a quienes no puedo entender. Es la asombrosa disonancia entre nuestra fanfarronería y nuestras acciones. Es la molesta sensación de que todo lo que hacemos tiene que estar coordinado con la administración Biden, o peor aún, aprobado por ella.

Es la persistente sensación de que no tomamos nuestras propias decisiones, de que no controlamos nuestro propio destino. En resumidas cuentas, parece que hemos optado por el estatus de vasallo en lugar de ser el Estado soberano sin ambivalencias que yo creía que éramos.

Es indignante ver cómo sentimos la necesidad de obtener la aprobación de Estados Unidos para operaciones militares de vital importancia -consideremos el épico esfuerzo necesario para entrar en Rafah- y nuestra continua disposición a obstaculizarnos o, peor aún, a ponernos en peligro con políticas como el suministro de «ayuda humanitaria» a nuestros enemigos.

Sí, sé que, tal y como nos enseña la Torá, somos el centro del mundo y del foco de atención del mundo; y sí, estamos sujetos a un doble rasero que sólo se nos aplica a nosotros. Aun así, nuestra flexibilidad es a menudo humillante.

¿Por qué parece que no siempre fue así, que nuestros dirigentes políticos y militares trazaron rumbos más autónomos y autodirigidos? ¿Qué ha cambiado?

Dos consideraciones parecen quizá las más relevantes. Una fue gracias a Ehud Barak, que durante su benditamente corto mandato decidió subcontratar a EEUU una cantidad sin precedentes de nuestras adquisiciones de armamento.

El impacto de esta decisión no se dejó sentir gravemente durante la Segunda Intifada de 2000-2005, los numerosos conflictos de césped con Hamás en Gaza o incluso la Segunda Guerra del Líbano de 2006.

Al fin y al cabo, se trataba de luchas relativamente cortas o sin consecuencias. Esta vez, sin embargo, llevamos 10 meses y siete frentes de batalla en una guerra que no tiene final a la vista.

El armamento se está agotando, y la administración Biden, tan a menudo ingenua en sus tratos con Irán, está encantada de jugar con nosotros al shuk hardball de Oriente Medio diseñado para que «saltemos a» si queremos que nos reabastezcan.

E incluso cuando lo hacemos, siguen mostrándose reacios o no dispuestos a suministrarnos las potentes armas ofensivas que, Dios no lo quiera, facilitarían nuestra victoria.

Quizás la lección nacional más impactante del 7 de octubre sea la necesidad crítica de ser lo más autosuficientes posible en el suministro de nuestro propio armamento. La toma de conciencia fue rápida, pero la realidad requerida tardará años en hacerse realidad.

La otra pistola humeante es una variante del continuo ataque de Israel de lo que yo llamo «Síndrome de la Diáspora»: la siempre presente, pero justo debajo de la superficie, necesidad de aprobación y aceptación. Llámalo la interpretación geopolítica del «¿qué pensarán los goyim?».

En este caso, la cuestión es el foro judicial Potemkin conocido como la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, así como las amenazas huecas de arrestar a líderes políticos o generales cuando aterrizan en las capitales occidentales que agitan el sable.

Qué vergüenza. ¿Puede alguien imaginarse a Menachem Begin absteniéndose de ir a cualquier parte por la posibilidad de que le detengan?

Les estaría desafiando a que lo hicieran. Se presentaría personalmente en La Haya para condenarlos por hipocresía y por tratar de terminar la atroz misión de Hitler.

Desgraciadamente, las diatribas de nuestros dirigentes actuales no se corresponden con su tranquila resolución de condenar los torpedos y avanzar a toda máquina. Hemos dejado de lado, si no cedido, nuestra soberanía en nombre de la no persecución.

Lo irónico es que hay multitud de ciudadanos normales que agradecerían tener la oportunidad de defender y ensalzar a su nación en los tribunales canguro de las llamadas democracias occidentales ilustradas. Ojalá pudieran inspirar a nuestros líderes.

Comprendo que las decisiones estratégicas llevan aparejadas consideraciones polifacéticas, y que la necesidad de mirar tres o cuatro pasos más adelante es primordial.

Pero al evaluar esos movimientos, también me gustaría que diéramos prioridad a las necesidades de nuestra nación y de sus ciudadanos. Creo que una respuesta militar contundente es la forma más segura de asegurar la redención de los rehenes.

Pero, ¿qué hay de asegurar la capacidad de decenas de miles de nuestros ciudadanos para regresar a sus hogares en el Norte? ¿Les estamos ayudando a ellos o a la nación en general jugando al ojo por ojo con Hezbollah?

Y a pesar de las temerosas advertencias de la administración Biden, ¿no sabemos que en última instancia todo esto tiene que ver con Irán, y cómo la perspectiva de que fabrique armas nucleares está cada vez más cerca?

Para que podamos abordar sin miedo y con claridad estas cuestiones existenciales debemos volver a abrazar nuestra misión soberana de proteger a nuestros ciudadanos en el único Estado-nación judío.

Nuestros antepasados rezaron y lloraron durante casi 2.000 años para tener la nación en la que tenemos el privilegio de vivir. Seamos dignos de sus aspiraciones; seamos dignos del valor de nuestros increíbles soldados, y persigamos nuestros intereses y nuestro destino con claridad y autoprotección.

Fuente: The Jerusalem Post