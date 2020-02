La relación histórica del gobierno de Mubarak con Israel

Itongadol/AJN.- El ex presidente egipcio Hosni Mubarak, quien murió hoy, martes, a los 91 años, durante su mandato entre 1981 y 2011 mantuvo una paz fría con Israel.

Mubarak se ganó la aclamación nacional como comandante de la fuerza aérea durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, un conflicto que muchos egipcios ven como victoria.

Gabi Ashkenazi, ex jefe de gabinete del ejército israelí y ahora miembro de la Knesset (Parlamento), en 2012 habló de la importancia de Mubarak no solo para defender el tratado de paz con Israel, sino para alentar a otros a hacer lo mismo.

«Cuando Arafat tardó en firmar los Acuerdos de Oslo, Mubarak fue quien lo obligó en la mesa a firmar, incluso usando un lenguaje poco diplomático», recordó Ashkenazi, refiriéndose a los acuerdos de Oslo II, firmado en septiembre de 1995 en Egipto.

Mubarak, en una ceremonia televisada, literalmente empujó al entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, a la mesa mientras un desconcertado Yitzhak Rabin, entonces primer ministro israelí, lo miraba. Los israelíes presentes insistieron en que escucharon a Mubarak susurrarle a Arafat: «Firmá, perro».

«Trate de pensar en un presidente egipcio hoy haciendo eso», dijo Ashkenazi.

Por su parte, Eli Shaked, quien se desempeñó como embajador de Israel en Egipto en 2003-2005, describió a Mubarak en 2012 como «una fuerte presencia, no carismática pero con un cuerpo pesado como un cazabombardero y muy sensata».

La influencia de Egipto en Medio Oriente, sin embargo, disminuyó a medida que los grupos terroristas Hamás y Hezbollah, y su patrón, Irán, ganaron impulso y seguidores.

Los países ricos en petróleo como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos tomaron el manto del liderazgo regional. El creciente perfil de Turquía, una democracia liderada por un gobierno inspirado en el Islam, también redujo la estatura de peso pesado de Egipto en la región.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu expresó hoy sus condolencias por la muerte de Mubarak y lo llamó un «amigo personal».

«En nombre de los ciudadanos de Israel y del gobierno israelí, me gustaría expresar una profunda pena por la muerte del presidente Hosni Mubarak», dijo Netanyahu en un comunicado. “El presidente Mubarak, un amigo personal mío, fue un líder que llevó a su pueblo a la paz y la seguridad, a la paz con Israel. Me reuní con él muchas veces, y me impresionó su compromiso. Continuaremos siguiendo este camino compartido”.

Asimismo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, lamentó el fallecimiento de Mubarak «con gran pena», y elogió el «apoyo del ex líder egipcio a la causa palestina y al pueblo palestino en el logro de sus derechos a la libertad y la independencia».