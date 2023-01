La policía de inmigración israelí arresta a un niño ghanés en un día de escuela

Itongadol.- Un niño ghanés de ocho años sin ciudadanía israelí fue detenido el jueves por la policía de inmigración en plena jornada escolar en Jaffa.

Los agentes llamaron al director de la escuela antes de llegar y alegaron que sólo querían hacer al niño unas preguntas sobre su madre en presencia de un asistente social. En lugar de eso, lo metieron en un coche en el que ya estaba su madre y se marcharon.

Desde entonces, el niño Asafo está bajo custodia de la Autoridad de Población e Inmigración.

«Fui a recoger a Asafo al colegio», cuenta su padre, Benjamin. «Pero la policía vino con su madre y se lo llevó. Después, su profesor me dijo que no les está permitido llevárselo del colegio».

Benjamin y la madre de Asafo se separaron al llegar a Israel y él es actualmente el principal cuidador de Asafo.

«Ahora no sé qué hacer», dice.

La directora de Administración Educativa del Ayuntamiento de Tel Aviv, Shirley Rimon Bracha, habló del incidente en una carta enviada a los directores de los colegios de la ciudad.

«La mente y el corazón no pueden soportar esas imágenes de un niño de ocho años al que la policía se lleva de la escuela», escribió. «Más aún no en el Estado judío, y no en un Estado democrático judío».

Rimon agregó que en 2019, el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, acordó con la administración de la Autoridad de Población e Inmigración que no llevaría a cabo detenciones de niños durante el año escolar.

«El alcalde tratará de enfatizar estos entendimientos», dijo Rimon e instruyó a los directores de las escuelas a no cooperar con la policía de inmigración si intentan arrestar a los niños de la escuela nuevamente.

En un comunicado, la Autoridad de Población e Inmigración dijo que la madre de Asafo es «una residente ilegal de Ghana que lleva unos años en Israel y a la que se pidió que abandonara Israel en el pasado y que incluso había firmado un compromiso para hacerlo». La mujer tiene dos hijos que viven en Ghana y otro que vive con ella en Israel. Fue detenida la semana pasada y puesta en libertad tras comprometerse a continuar el proceso con su hijo.

«Cuando se presentó sin su hijo y se negó a cooperar, los trabajadores de la Administración de Ejecución y Extranjería se vieron obligados a ir con ella a la escuela en coordinación con el director de la escuela y con su ayuda, el niño fue llevado al coche con su madre y se unió a ella para el resto del proceso para expulsarlos de Israel.»