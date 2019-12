La investigación de La Haya generará un tsunami político en Israel

Itongadol/AJN.- (Por Fernando Olschansky para AJN, desde Israel) Los próximos 120 días podrían convertirse en la batalla legal internacional más importante en la historia del Estado de Israel, en torno al conflicto palestino israelí, según definió el periodista Barak Ravid, quien trabaja para el canal 13 de la televisión israelí.

“La decisión más importante de Netanyahu y el gobierno de transición será si comparecer ante el tribunal o no, o boicotearlo y no influir, o presentarse ante los jueces e intentar influir, pero arriesgarse así a legitimar todo el proceso, en el caso de un fallo contra Israel. Una tercera opción sería el uso de abogados privados que no representan oficialmente a Israel”, continuó.

Por un lado, “los palestinos intentarán convencer a los jueces de respaldar la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y permitir así la apertura de las investigaciones contra Israel por crímenes de guerra anunciada este viernes. Por su parte, desde Israel harán lo propio con el fin de ejercer influencia en que la CPI no tiene jurisdicción o autoridad, y cerrar así el caso. Es de esperar que Estados Unidos, así como otros países, intentarán también incidir en la resolución final”.

“La decisión de los jueces de avalar la decisión de la fiscal de la CPI de iniciar una investigación por crímenes de guerra contra Israel significará un terremoto y colocará a Israel en un tsunami político y judicial sin precedentes, que incluirá investigaciones, interrogatorios, órdenes de arresto contra altos funcionarios de la política, así como de personal del Ejército”, comentó el analista israelí.

“El hecho de que Israel se enfrente a una investigación internacional es un gran fracaso para Netanyahu y de su política, o ausencia de la misma, en la cuestión palestina”, definió Ravid.

“Dirán las palomas (así se llama al ala dialoguista de la política israelí), Netanyahu deterioró las relaciones con Abu Mazen, lo humilló y debilitó, de hecho, lo empujó a dirigirse a La Haya. Por su parte los halcones (los duros de la política israelí), dirán, cuando Abu Mazen acudió a La Haya, Netanyahu no presionó como debía para que retroceda y se retire”, explicó el analista.

Este viernes la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, Fatou Bensouda, dictaminó que hay motivos para investigar a Israel por crímenes de guerra en los territorios palestinos, pero a su vez aclaró que pedirá a la Alta Corte abordar el tema los próximos meses.