La firme postura de Netanyahu sobre el corredor de Filadelfia es crucial para la seguridad de Israel – editorial

Itongadol.- (Por Jerusalem Post) El Primer Ministro Benjamín Netanyahu ha dejado claro que Israel tiene la intención de mantener su presencia en el estratégico corredor Philadelphi entre Gaza y Egipto.

Hace bien en mantenerse firme en esta cuestión.

Los detractores de Netanyahu, que siempre le atribuyen las peores motivaciones -en este caso, que no le importa si los rehenes viven o mueren-, afirman que está utilizando esta cuestión para torpedear un acuerdo que no quiere con Hamás porque podría hundir su gobierno.

Se equivocan.

Evacuar el corredor o confiar en los egipcios o en soluciones tecnológicas para impedir su uso como superautopista para el contrabando de armas a Gaza sería un error colosal, un error que el país ya ha cometido una vez. Netanyahu tiene razón al definir esto como una línea roja.

Se ha escrito mucho sobre la necesidad de que Israel aprenda las lecciones del 7 de octubre; estas lecciones son innumerables, y creemos que debe crearse una Comisión Estatal de Investigación para investigar qué condujo a un fracaso tan catastrófico, de modo que puedan aprenderse esas lecciones.

Sin embargo, las lecciones del 7 de octubre no son las únicas que Israel necesita aprender. También necesita aprender las lecciones del 1 de septiembre de 2005 y la decisión de entonces -concretada en un acuerdo con Egipto- de evacuar el corredor Philadelphi y autorizar a Egipto a desplegar guardias fronterizos para patrullar el corredor en el lado egipcio.

Algunos miembros del estamento de seguridad argumentaron que, a pesar de la retirada total de Israel de Gaza en agosto de 2005, debía mantener el corredor para impedir el contrabando de armas y terroristas a Gaza, pero el entonces primer ministro Ariel Sharon les desautorizó.

Sharon argumentó que mantener una presencia militar allí se estaba convirtiendo más en un lastre para la seguridad que en una ventaja, ya que los soldados que patrullaban el corredor eran objetivos fáciles para los terroristas palestinos. También dijo que mantener soldados allí sería una fuente constante de fricción que podría desestabilizar la región.

Sharon afirmó además que sólo retirando la presencia israelí del corredor podría Israel decir -y hacer que la comunidad internacional lo reconociera- que se había retirado totalmente de Gaza.

Esa decisión ha resultado desastrosa.

El corredor Philadelphi, así como el paso fronterizo de Rafah, es la ruta a través de la cual Hamás convirtió Gaza en un bastión armado con un arsenal de armas que haría sonrojar a un pequeño país de la OTAN.

Confiar en Egipto para impedir el contrabando, ya sea a través de túneles o en el paso fronterizo de Rafah sobornando a soldados egipcios mal pagados y desmotivados, fue un trágico error.

No sólo eso, sino que no impidió que la comunidad internacional dijera que Israel sigue «ocupando» Gaza y que era la «mayor prisión al aire libre del mundo».

A quienes se opusieron rotundamente a esta medida se les tachó displicentemente de agoreros y se les dijo que si Israel veía que el corredor se utilizaba para introducir armas y material de contrabando, las IDF podrían retomarlo fácilmente.

Eso resultó ser una arrogancia. Israel vio que el corredor se había convertido en una autopista para armar a Gaza, pero no tomó medidas para retomarlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque hacerlo no es sencillo, ni militarmente ni en términos de legitimidad internacional. Ahora que Israel ha retomado la zona, volverá a desocuparla por su cuenta y riesgo.

Las IDF no deben evacuar

Si las IDF evacuan la zona, lo que quede de Hamás después de la guerra la utilizará -de nuevo- para reconstruir sus capacidades. El corredor Philadelphi es la línea vital de Hamás. Si Israel quiere impedir que Hamás se restablezca después de la guerra, tiene que cortar esta línea vital, y la única forma de hacerlo es que las IDF estén presentes.

Esto nos lleva a otra lección importante, aunque ésta es del 7 de octubre: las soluciones tecnológicas a los problemas reales de seguridad no son siempre la respuesta. Una idea que se barajó en los últimos días para conseguir que Israel se retirara del Corredor Filadelfia era confiar en gran medida en sensores de última generación para vigilar la zona.

Israel confió en sensores de última generación y otros ingenios tecnológicos el 7 de octubre para defender sus fronteras e impedir la infiltración terrorista, pero ¿cómo funcionó eso?

Israel necesita sus propias botas sobre el terreno para protegerse, y lo que es cierto a lo largo de la frontera con Gaza y Líbano es cierto a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Sin la presencia de las IDF a lo largo del Corredor Filadelfia, Gaza podría volver a convertirse en una fortaleza asesina.