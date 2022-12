La deuda de Israel: PIB se reduce drásticamente

Itongadol.- La deuda de Israel: PIB batirá las previsiones y se reducirá al 60%-61% en 2022, según han declarado a «Globes» fuentes familiarizadas con el asunto. La cifra refleja una caída significativa desde el 68% de deuda: PIB de 2021 y una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia covídea.

La cifra oficial definitiva para 2022 no será publicada por el Ministerio de Finanzas hasta enero, pero los índices ya muestran una imagen clara: la deuda: PIB se ha reducido en ambos lados de la ecuación. Se calcula que el PIB anual ha crecido un 6% en 2022, mientras que los superávits presupuestarios registrados este año han permitido al Contable General del Ministerio de Hacienda evitar la emisión de nueva deuda que habría sido necesaria en una situación de déficit.

En octubre de 2022, el Banco de Israel publicó una previsión macroeconómica, recortando la deuda: PIB prevista para finales de este año del 66% al 65%. El banco central también predijo que sólo en 2023 la ratio caería al 63%, frente al 64% de su estimación anterior. En la práctica, la cifra para 2022 será incluso mejor que la previsión mejorada para 2023. Cada porcentaje de la deuda: PIB equivale a unos 16.000 millones de NIS.

2022 será el primer año en la historia de Israel en que el país registre un superávit presupuestario. Según el Ministerio de Finanzas, en los 11 primeros meses de 2022 se registró un superávit de 28.900 millones de NIS en los ingresos públicos con respecto a los gastos.

En los últimos datos publicados por el economista jefe del Ministerio de Hacienda, la previsión de ingresos públicos en 2022 es de 456.600 millones de NIS, 45.500 millones más que la previsión original, después de que los ingresos públicos alcanzaran los 427.900 millones de NIS en los 11 primeros meses del año, con lo que los ingresos reales alcanzarían los 466.000 millones de NIS.

Al menos algunos de los muchos planes de los dirigentes de la coalición entrante para hacer uso de estos raros superávits presupuestarios, obtenidos este año por el Ministerio de Hacienda, fracasarán. La razón: los enormes superávits ya han sido asignados por el Ministerio de Finanzas a reducir la deuda, de acuerdo con las normas fiscales. Las decenas de miles de millones de ingresos, no previstos por el economista jefe, se utilizan para financiar la deuda cuando no hay déficit. A pesar del plus en el balance del Estado en 2022, en la deuda nacional pesan los déficits totales de años anteriores y sigue rondando el billón de shekels

Alrededor de la mitad de la deuda israelí está vinculada al índice de precios al consumo (IPC), que subió a una tasa anual del 5,3% en noviembre, aumentando la deuda total de Israel en unos 26.000 millones de NIS. Esta es otra de las razones de la importancia que el Ministerio de Hacienda concede a la reducción de la deuda: PIB. Cuanto mayor es la deuda, mayores son los gastos por intereses. En la actualidad, Israel paga más de 40.000 millones de NIS al año sólo por el servicio de los intereses de la deuda.

La deuda: PIB es una de las principales consideraciones a la hora de determinar la calificación crediticia de Israel por parte de las principales agencias de calificación. Cuando el PIB es significativamente superior a la deuda, el riesgo de que el país no cumpla sus obligaciones es bajo y su calificación crediticia es alta. Una calificación crediticia alta hace que los bonos de Israel sean seguros a los ojos del mercado mundial y da al país la posibilidad de endeudarse a tipos de interés bajos y repartidos a lo largo de muchos años.

El recorte de la deuda desde 2020 se refleja en los informes de las agencias de calificación del mundo. En abril, Moody’s volvió a subir la calificación de Israel de «Estable» a «Positiva» y el mes pasado S&P ratificó la calificación AA- de Israel y dejó la previsión en «Estable».

En las últimas décadas, la economía de Israel ha recibido frecuentes advertencias de las agencias de calificación por su elevada deuda: PIB. Ahora, con una cifra que se acerca al 60%, la distancia entre Israel y los países de referencia de la OCDE se ha reducido.

Otros países que entraron en la crisis de Covid con una elevada deuda: PIB tuvieron dificultades para responder a las consecuencias económicas y médicas de la pandemia, mientras que el gobierno israelí pudo beneficiarse de «oxígeno» a través de la ayuda Covid financiada por el Contable General mediante el aumento de la deuda.

Esto es importante incluso ahora, cuando la desaceleración económica ya se deja sentir en Israel y en todo el mundo. El domingo, la Oficina Central de Estadística revisó a la baja su estimación de crecimiento económico del PIB en el tercer trimestre hasta una tasa anualizada de sólo el 1,9%. Los descensos en los mercados de capitales y las oleadas de despidos en la economía aumentan la probabilidad de que el año próximo los superávits de ingresos sean sólo un lejano recuerdo.

Durante la pandemia de Covid, hubo duras críticas de los economistas, incluso dentro del Ministerio de Hacienda, sobre la «adicción» del gobierno a contraer deuda para necesidades ostensiblemente extravagantes. Pero ahora el descenso de la deuda: PIB proporciona una mayor flexibilidad a medida que la desaceleración se hace sentir.

En resumidas cuentas, el nuevo gobierno de Israel recibirá una deuda en buen estado. Pero si opta por seguir reduciendo la deuda, habrá bastantes ministros y diputados decepcionados, incapaces de cumplir sus promesas al público.