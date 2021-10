La corredora israelí Chemtai-Salpeter salió quinta en la maratón de Londres

Itongadol.- La maratonista israelí Lonah Chemtai-Salpeter terminó quinta en la maratón femenina de Londres, marcando su mejor tiempo del año con 2 horas, 18 minutos y 54 segundos.

La ganadora fue Joyciline Jepkosgei, de Kenia, y la plusmarquista mundial y defensora del título, Brigid Kosgei, terminó cuarta.

Chemtai-Salpeter compitió después de su decepción en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde estuvo en el grupo de cabeza hasta que los calambres menstruales la obligaron a bajar el ritmo en los últimos kilómetros.

Top #LondonMarathon finishers:

1. Joyciline Jepkosgei 2:17:43

2. Degitu Azimeraw 2:17:58

3. Ashete Bekere 2:18:18

4. Brigid Kosgei 2:18:40

5. Lonah Chemtai Salpeter 2:18:54

Five women under 2:19 is 🤯

