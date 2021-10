Keren Leyedidut: ‘‘Sin inmigración no es seguro que Israel existiera hoy como el país que conocemos’’

Itongadol.- En diálogo con Itongadol, Benny Haddad, el Director mundial de Aliá de Keren Leyedidut, habló sobre la importante tarea que vienen desarrollando con los diferentes grupos de Aliá.

Benny Haddad, el Director mundial de Aliá de Keren Leyedidut, habló sobre la importante tarea que vienen desarrollando con los diferentes grupos de Aliá. En diálogo con Itongadol Benny aseguró: ‘‘La decisión de hacer aliá es personal de cada persona y familia, pero en el momento en que se adoptó la misma es nuestra obligación como organización hacer todo el esfuerzo para facilitar el proceso, apoyar y asistir. Espero que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles en la sociedad israelí.

Usted es testigo de años de Aliá, ¿Qué cambió de la década del 70 a nuestros días?

Los olim de hoy tienen mayor conocimiento. Están expuestos o tienen acceso a mayor información y por ende llegan con su propia posición, pero a su vez esta sobreinformación confunde. El mundo es también más abierto y hay más oportunidades, quien hace aliá lo hace en base a las opciones que conoce. Y junto a todo esto, la experiencia de la inmigración en base, es la misma experiencia de dejar el país de uno y empezar de nuevo.

¿Cómo define la aliá de esta época? ¿Qué la caracteriza?

Toda aliá, e incluso la actual, tiene dos factores. Razones que te llevan a irte de tu país de origen y otras que te llevan a elegir Israel. También hoy, cada uno por su razón decide dejar su país natal y venir a Israel. Cada caso es una historia diferente.

¿Cómo son los olim actualmente?

No creo que haya un perfil específico para los inmigrantes, cada uno es un mundo aparte con su historia de vida particular.

A estas horas el presidente de la WZO, Hagoel, sostiene que el israelí necesita también del olé, ¿coincide? ¿Qué piensa usted?

Totalmente de acuerdo. La Aliá es un conducto de oxígeno para el Estado de Israel. Sin inmigración no es seguro que el país existiera hoy como lo conocemos y no hubiera conseguido los logros que obtuvo.



¿A qué atribuye usted el éxito del Keren Leyedidut?

Somos una organización pequeña, relativamente flexible y menos burocrática. También identificamos las necesidades de los inmigrantes y les dimos respuesta. Como ser ayuda material en ciertos puntos, acompañamiento después de la aliá, seminarios informativos, etc.

En esta fecha tan importante, el día de la Aliá, ¿Cuál es su mensaje?

