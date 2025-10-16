Jefe del Estado Mayor: las FDI «fracasaron en su misión» el 7 de Octubre y seguirán investigando «ese día y toda la guerra»

Itongadol/Agencia AJN.- En una carta a las tropas conmemorativa del aniversario hebreo del ataque liderado por la organización terrorista palestina Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, el jefe del Estado Mayor de las las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, lamentó la pérdida de los asesinados y de las tropas que cayeron combatiendo en la guerra posterior, a la vez que elogió los logros militares de los últimos dos años.

Reconoció los esfuerzos de los soldados israelíes por ayudar a asegurar la liberación de los últimos rehenes vivos y algunos de los cautivos restantes, como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás, y prometió: «No permaneceremos quietos hasta que restituyamos a todos los caídos para un entierro digno».

El jefe militar afirmó que el día de las atrocidades lideradas por Hamás, “las Fuerzas de Defensa de Israel fracasaron en su misión de proteger al país y a sus ciudadanos”.

“La corrección vendrá desde adentro, de nosotros. No tenemos el poder de cambiar lo sucedido, pero sí tenemos el poder de crecer, como individuos y como ejército, para asumir la responsabilidad y aprender del pasado y fortalecer nuestra seguridad para las generaciones futuras”, afirmó.

Zamir añadió: «Estamos investigando y seguiremos investigando ese día y toda la guerra, de forma veraz, transparente y profesional. Se lo debemos a los rehenes, a los asesinados y a los caídos, a los heridos y a todo el Estado de Israel».