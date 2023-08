Israelíes absueltos en caso de espionaje iraní: «La intención de espiar no se basa en la ideología»

Itongadol.- Dos mujeres y un hombre israelíes fueron absueltos de pasar información e implicarse con un presunto espía iraní que contactó con ellos a través de Facebook y Whatsapp, según dictaminó el juez Ilan Sela en el Tribunal de Distrito de Jerusalem el miércoles por la mañana.

Las acusadas formaban parte de un grupo de cinco israelíes de origen iraní que habían sido detenidas por el Shin Bet y la Policía de Israel en enero de 2022 tras haber sido presuntamente reclutadas por un agente iraní conocido como Rambud Namdar para llevar a cabo misiones de recopilación de información dentro de Israel.

Sela describió a las mujeres como contactadas por un hombre que se identificaba como judío iraní, y manipuladas en una relación para que facilitaran información.

«Estamos hablando de mujeres que buscaban calor y cariño, un oído atento y ayuda económica ocasional, y Rambud, que presuntamente es un agente extranjero, se aprovechó inteligentemente de ello, forjó una larga relación y, con gran sofisticación y manipulación, consiguió utilizarlas a su conveniencia», se lee en el resumen de la sentencia.

El juez dijo que las penas por espionaje deberían haberse reservado para quienes tenían intención de espiar por motivos ideológicos, no para quienes habían sido engañados y no tenían intención de perjudicar al Estado. Sela dijo que los acusados eran patriotas y no habían intentado ponerse en contacto con un agente extranjero.

Otras dos mujeres habían sido absueltas anteriormente de sus cargos de espionaje.