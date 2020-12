Israelí atrapado en la aduana con un iPhone chapado en oro: “Regalo para una niña”

Itongadol.- Un ciudadano israelí fue sorprendido en la aduana del aeropuerto Ben Gurion cuando regresaba de un viaje a Dubai con un iPhone 12 Pro chapado en oro de 24 quilates.

“No sabía que debía declararse en absoluto, si supiera lo haría. Si me piden un impuesto adicional, lo pagaré”, afirmó Gorban Muhammad Tawfiq tras ser atrapado en la aduana del aeropuerto Ben Gurion.

Tawfiq, un residente de Jasser a-Zarqa, contó que cuando estaba en el mercado de Dubai, vio el teléfono en la tienda, “lo encendió” y lo compró por alrededor de NIS 12.000, con un reloj a juego. “Por eso me molestó que se lo llevaran, es un regalo para una niña, no necesito un teléfono así”, sostuvo.

Tawfiq dijo: “Aterricé en el país y estaba el lío del coronavirus con el motel de aislamiento. Fui a un comité de excepciones, les dije que acorté el viaje porque la madre de mi esposa falleció y debo estar en casa, tengo ocho hijos. Envié el certificado de defunción, revisé y me enviaron a casa”.

“Al salir me detuvieron en la aduana, el tipo me preguntó si tenía algo en las bolsas, le dije ‘¿cómo qué?’ Y me respondió ‘No sé, nada, en las bolsas’. Yo le dije: ‘Dime qué y te lo diré’. Metió las bolsas en el espejo, buscó el teléfono y me dijo ‘¿Qué es? Tienes que declararlo cuando ingresas con uno’. No sabía ni que decir, le dije ‘te pedí que me dijeras qué, si me preguntaras si tenía teléfono o cigarrillos te diría que sí. No sé lo que estás buscando, ¿qué esperas que te diga”, relató Tawfiq.

“Luego me dijeron ‘vamos a tomar esto’, me dieron un papel con un número y me dijeron ‘llama mañana y habla con ellos’”, continuó. “Ayer hablé con ellos, me dijeron que hoy debe venir un tasador y estoy esperando una respuesta de ellos. Mi abogado se está ocupando de esto, les envió por correo electrónico la factura de todo”, completó el israelí.