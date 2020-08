Israel. Se intensifica el conflicto entre los partidos Likud y Azul y Blanco

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi, uno de los líderes del partido Azul y Blanco, abordó la actual disputa entre su partido y el partido Likud en conversaciones a puerta cerrada. “Netanyahu no quiere irse de la oficina de la calle Balfour de ninguna manera, hará todo lo posible por evitarlo. No deberíamos doblegarnos. Si está decidido a ir a las urnas, veamos cómo lo hace”, dijo Ashkenazi en comentarios obtenidos por Kan News.

El Likud publicó una dura respuesta en la que acusaba a Ashkenazi de socavar al presidente del partido, el ministro de Defensa Benny Gantz. “Gabi Ashkenazi comenzó la campaña de las primarias azul y blanco y está presionando mucho para las elecciones. Aparentemente quiere derrocar a Gantz más de lo que quiere derrocar a Netanyahu”, añadieron.

“Azul y Blanco debería dejar de jugar a la política y atenerse al presupuesto para abrir el año escolar a tiempo – y permitir que el gobierno siga cuidando de los ciudadanos de Israel”, dijo el Likud.

Un alto funcionario anónimo del Likud arremetió el miércoles contra Azul y Blanco por la crisis de la coalición en curso, sugiriendo que los legisladores no podían evitar el colapso del gobierno. “Esto no está funcionando. Desde el principio no tenía grandes expectativas, pero no pensé que sería así. Es imposible trabajar”, dijo el funcionario, según los informes de los medios hebreos. “¿Iremos a elecciones el lunes? Este gobierno no está funcionando. Continuar en la situación actual es incluso peor que las elecciones”, arremetió.

El proyecto de ley para retrasar el plazo para la votación del presupuesto que pospondría la discusión y evitaría nuevas elecciones, propuesto por Derech Eretz MK Zvi Hauser, pasó su primera lectura el lunes. Debe pasar tres lecturas antes de convertirse en ley, y el Comité de Finanzas de la Knesset debe votar para aprobarlo para su segunda y tercera lectura.

Según los términos del proyecto de ley, el plazo se retrasaría 100 días hasta el 3 de diciembre. Como el proyecto de ley requiere cambiar las Leyes Básicas casi constitucionales del país, debe ser aprobado con una mayoría de 61 de los 120 legisladores de la Knesset.

Se rumorea que el primer ministro, que formó un gobierno de unidad con Gantz después de que las tres rondas electorales no dieran un claro ganador, está buscando otra votación nacional, en medio de los continuos desacuerdos dentro del gobierno y para evitar un traspaso de poder en poco más de un año, que verá a Gantz convertirse en primer ministro en su lugar.