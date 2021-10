Israel. Primer Ministro Bennett: No tengo nada de qué disculparme

Itongadol.- El primer ministro Naftali Bennett asistió a la reunión semanal de la facción ‘Yamina’ el lunes, donde buscó reforzar a los diputados de su partido que enfrentan duras críticas.

«Quiero decirles algo desde el corazón. Desde el principio nos hemos enfrentado a una brutal campaña de noticias falsas. La oposición está planteando proyectos de ley populistas, todas las cosas que han descuidado y temido abordar durante años», comentó Bennett.

«Entiendo lo difícil y desafiante que es a nivel emocional y personal, pero les pido que miren la realidad, que levanten la cabeza de Twitter», dijo.

Bennett dijo que la formación del gobierno fue la decisión correcta. “Hay que decir la verdad, la formación de este gobierno es un acto especialmente patriótico. No debemos pedir disculpas a nadie por nada. Habríamos llegado a otra quinta y sexta elecciones y la ruptura en el pueblo y la parálisis completa habría continuado. Salvamos al Estado de Israel «.

«No hay ningún tema que toquemos y no encontremos negligencia. Simplemente la negligencia como forma de vida: desde el Negev a través de los precios de la vivienda hasta la seguridad. Nos estamos ocupando de ello. Necesitamos mirar a la mayor parte del Estado de Israel que están más satisfechos día a día. Tenemos que dejar de intentar justificarnos. No servirá de nada. Debemos concentrarnos solo en nuestras acciones «, agregó el primer ministro.

«No me disculpo porque no tengo nada de qué disculparme. No cambié mis valores. Ninguno de nosotros lo hizo. Mire lo que hemos logrado en cuatro meses, sacamos al país de una picada, sacamos al país del Ola delta. Mira lo que está sucediendo en el mundo con la ola delta. Asesoramos al mundo entero sobre cómo salir de esto. Esto es algo grandioso para las relaciones exteriores de Israel. Vamos a aprobar un presupuesto con una ley de arreglos sin precedentes. . Estamos atravesando un proceso de intensificación, de construcción de la fuerza de las FDI en una medida sin precedentes, vamos a intensificarnos para estar por encima de todos nuestros enemigos. Déjame decirte algo: el dinero que ahorramos al evitar los encierros se destinará a fortaleciendo las capacidades de seguridad del Estado de Israel durante años. Miles de millones. Y no quiero dar más detalles aquí «.