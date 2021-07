Israel. No importa la propagación del Coronavirus, sino el que desarrolla el cuadro grave de la enfermedad

ItonGadol.- Los funcionarios de salud de Israel deben concentrarse en cuántos israelíes desarrollarán casos graves de COVID-19 y no en el porcentaje de personas vacunadas que podrían o no simplemente contraer el virus, dijeron los principales funcionarios de salud a The Jerusalem Post.

El lunes, el Ministerio de Salud publicó nuevos datos que mostraban que la vacuna Pfizer había disminuido en su efectividad para evitar que las personas contrajeran el coronavirus hasta un 64%.

La noticia generó cientos de artículos y publicaciones en las redes sociales, cuestionando cómo los funcionarios de salud israelíes determinaron este porcentaje y qué significa realmente esta información para el público israelí y el mundo.

El ministerio recibió tantas preguntas sobre su informe que el lunes envió una explicación adicional: “La eficacia de la vacuna significa qué porcentaje de morbilidad, o hospitalizaciones o mortalidad, puede prevenirse con la vacuna”, dijo el ministerio.

Cuando una vacuna es 100% efectiva, no habrá casos de enfermedad entre los vacunados. Cuando una vacuna no es efectiva en absoluto (0%), la tasa de morbilidad será la misma entre los vacunados y los no vacunados.

El ministerio analizó los datos utilizando un modelo estadístico que compara el número de infecciones entre los vacunados y los no vacunados en un período determinado, al tiempo que tiene en cuenta factores externos pero influyentes, como la edad de la infección y la semana del brote.

Pero algunos funcionarios de salud, como el Dr. Gili Regev-Yochay, director de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba, han dicho que el «64% no es tan relevante».

Eso es porque hay dos curvas. En uno está el número de personas que dan positivo por coronavirus. En el segundo, está el número de personas que desarrollan casos graves de COVID-19; solo este número amenaza con aumentar la mortalidad y romper el sistema hospitalario.

«Obviamente, no queremos que las personas den positivo por coronavirus en Israel», dijo el Dr. Arnon Shahar, jefe del Grupo de Trabajo Médico COVID-19 para Maccabi Healthcare Services. “Pero lo que realmente no queremos es que aumente el número de casos graves. Queremos separar estas dos curvas tanto como podamos «.

Hasta ahora, Israel está viendo dos curvas separadas. Si bien el martes unas 500 personas fueron diagnosticadas como positivas, la mayor cantidad de pacientes nuevos que Israel ha visto desde el 26 de marzo, la cantidad de casos graves se situó en 38.

El número de pacientes graves aumentó en tres entre la mañana y la noche del martes, pero disminuyó en tres entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, lo que significa que es en gran parte estable.

Aunque quizás sea demasiado preliminar para determinarlo con certeza, la línea de tendencia de Israel parece estar casi reflejando lo que está sucediendo en el Reino Unido, donde la variante Delta ha existido un poco más.

El Reino Unido decidió el lunes reducir sustancialmente las restricciones a partir del 19 de julio, a pesar de que el número de casos activos de coronavirus en el país es alto. Esto se debe a que la cantidad de personas hospitalizadas o las muertes por COVID-19 se mantienen estables.

Hasta ahora, más de 45,3 millones de británicos han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, alrededor del 85% de la población adulta.

Eso no significa que Israel no tendrá su parte de pacientes sintomáticos.

“Mientras veamos pacientes positivos en Israel, veremos más asintomáticos y sintomáticos, incluidos los que están vacunados. A veces, los pacientes vacunados tendrán síntomas y un cierto porcentaje de los vacunados incluso se enfermarán gravemente ”, dijo Shahar. “Esto no significa que la vacuna no esté funcionando. Sabemos que la vacuna tiene una gran eficacia contra enfermedades graves, pero no al 100% «.

Si hubiera 100 personas en una institución y 90 de ellas fueran vacunadas y hubiera un brote de sarampión, es probable que las 10 personas no vacunadas contraigan el virus. Sin embargo, también es probable que unas 15 personas vacunadas también contraigan sarampión. Eso se debe a que la eficacia de la vacuna es solo de alrededor del 95%.

“Los anti-vacunas dirían, ‘mira, incluso más personas que fueron vacunadas contrajeron sarampión que no vacunadas’”, dijo Shahar como ejemplo. «Pero la realidad es que si nadie hubiera sido vacunado, es probable que los 100 se hubieran enfermado, entre ellos algunos con una enfermedad grave».

También dijo que si todos estuvieran vacunados, es posible e incluso probable que no hubiera habido ninguna enfermedad porque se hubiera logrado la inmunidad colectiva.

Israel no puede erradicar el COVID-19 a menos que todos estén vacunados y, hasta ahora, las vacunas contra el coronavirus no están aprobadas para su uso en niños menores de 12 años.

“No podemos obtener inmunidad colectiva mientras no vacunamos a los niños”, dijo Shahar.

Como tal, “se esperaba y se esperaba” que hubiera nuevos casos de coronavirus.

“No necesitamos estar alarmados o entrar en pánico”, dijo Shahar. «Necesitamos que nos perturben y entendamos cómo podemos contener estos brotes».

Dijo que la variante Delta comenzó en India porque el país tuvo un gran brote de coronavirus. Durante los picos, cuando el virus se propaga rápidamente, también suele mutar y, a veces, genera nuevas variantes preocupantes.

«Necesitamos contener el virus para no tener grandes picos entre los no vacunados y luego pasar el virus a los vacunados en forma de una nueva variante», dijo, abogando por las restricciones contra las concentraciones masivas entre las personas no vacunadas.

Aquellos que están vacunados, sin embargo, deberían poder continuar con sus rutinas normales.

Además, en un nuevo estudio realizado en Sheba Medical Center en colaboración con la Universidad de Harvard, se encontró que las vacunas contra el coronavirus no solo hacen que las personas sean menos susceptibles a contraer el virus, sino que también reducen su capacidad para propagarlo, tanto después del primero como del segundo. dosis.

“Los hallazgos mostraron que la carga viral fue significativamente menor entre las personas vacunadas que se enfermaron en comparación con las personas no vacunadas que se enfermaron”, dijo Regev-Yochay. «Cuanto menor es la carga viral, menor es la capacidad de infectar».

El estudio, que se realizó durante el pico de Alpha, o variante británica, se publicó durante el fin de semana en la revista médica revisada por pares The Lancet, e involucró a unos 9,650 empleados de Sheba. Regev-Yochay dijo que esperaría resultados similares con respecto a la variante Delta: que las personas que están vacunadas tienen menos probabilidades de infectar a otras.

Los hallazgos del estudio también mostraron que la efectividad de la vacuna Pfizer para prevenir casos asintomáticos fue de 83% a 20% más de efectividad que lo que informó el Ministerio de Salud sobre la efectividad de la vacuna contra la cepa Delta.

¿Y eso no es motivo de pánico?

«El sesenta y cuatro por ciento probablemente no sea un número exacto», dijo Shahar al Post. «Este es solo un número observacional».

Dijo que el 64% es un porcentaje preliminar basado en una pequeña cantidad de casos positivos en las últimas semanas. Además, dijo que hay una enorme cantidad de sesgo de datos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud recién comenzó a exigir que las personas vacunadas que entraron en contacto con personas infectadas se hicieran la prueba del coronavirus. Entonces, ¿cómo sabe el ministerio si no hubo tantos casos asintomáticos antes?

Lo que se entiende es que a partir de ahora, la vacuna tiene al menos un 90% -95% de efectividad para detener la hospitalización o enfermedades graves, la métrica que al menos estos profesionales de la salud creen que debería usarse para determinar la política.

Todavía hay varios cientos de miles de israelíes elegibles, incluso algunos de alto riesgo, que aún no han sido vacunados.

«Lo más importante con la cepa Delta es que esas personas vayan, que corran y se vacunen», dijo Regev-Yochay.