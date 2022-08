Israel. Netanyahu: Lapid perdió el tiempo y no logró detener el desastroso acuerdo con Irán

Itongadol.- El primer ministro Yair Lapid no logró evitar un desastroso acuerdo nuclear con Irán y perdió el tiempo al no hacer campaña en Estados Unidos contra su reactivación, dijo el líder de la oposición y jefe del Partido Likud, Benjamin Netanyahu.

«Este acuerdo es peor que el anterior. Es un desastre estratégico para Israel y ellos [Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz] no han hecho nada», dijo Netanyahu.

Habló con los periodistas después de una reunión informativa con Lapid sobre Irán, mientras Israel se prepara para que la Unión Europea tenga éxito en sus esfuerzos por revivir el acuerdo de 2015, que se desmoronó después de que la administración Trump saliera del acuerdo en 2018.

Hasta que fue destituido del cargo de primer ministro en 2021, Netanyahu había sido uno de los principales opositores internacionales al acuerdo original con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.

Netanyahu se había enfrentado a la administración Obama, que ayudó a negociar el acuerdo, y había pronunciado un discurso contra él en el Congreso antes de su finalización.

Lapid había adoptado una firme postura diplomática contra el acuerdo, pero no ha intentado pasar por encima del presidente estadounidense Joe Biden del mismo modo que Netanyahu hizo con Obama para hablar directamente con el público estadounidense.

Netanyahu dijo que su estrategia era un error.

Lapid y Gantz «en el último año se han dormido al volante», dijo Netanyahu. «Deberían haberse reunido con decenas de senadores y cientos de miembros del Congreso y haber aparecido en muchas cadenas de televisión para presionar a la administración de Biden para que no firme este acuerdo, pero esas cosas no se hicieron. Cada hora que no se hace es tiempo perdido».

Se atribuyó el mérito de la decisión de la administración Trump de abandonar el acuerdo, explicando que se debió a su campaña de presión. Sin embargo, ahora, dijo, «no hay tal presión».

Antes de la reunión, Lapid había intentado convertir la conversación en una muestra de unidad que situara a Irán por encima de la política partidista.

«En cuestiones de seguridad nacional, no hay oposición ni coalición en Israel. Israel es fuerte y trabajará unido para proteger sus intereses de seguridad contra quienes intentan perjudicarnos», dijo Lapid antes de la reunión.

Tras la reunión, Netanyahu defendió de boquilla esa idea de unidad ante el desastre.

«Apoyaremos cualquier paso público fuerte contra Irán», dijo Netanyahu, pero luego añadió: «No veo ningún paso así». Dijo que estaba «más preocupado por Irán después de su reunión con Lapid que antes».

Netanyahu, bajo cuyo mandato se alcanzó el primer acuerdo, prometió que si vuelve a la Oficina del Primer Ministro tras las elecciones de noviembre, hará todo lo que esté en su mano para evitar un Irán nuclear.

«Tengo un mensaje claro para los ayatolás de Teherán: El 1 de noviembre llevaremos a Israel un liderazgo fuerte y firme que garantizará que, con y sin acuerdo, nunca tendrán armas nucleares.»

El partido Yesh Atid atacó a Netanyahu por explotar la situación para sus propios intereses políticos.

«Además del tremendo daño que ha causado durante su mandato, el líder de la oposición sigue saboteando y poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos israelíes», dijo Yesh Atid.

«Mientras Netanyahu produce y dirige vídeos fuera de lugar, el gobierno israelí dirigido por Lapid hará todo lo posible para preservar el interés de la seguridad nacional».

Lapid dijo que no quería participar en escaramuzas políticas a expensas de la seguridad de Israel.

«Es importante tener una posición israelí unida contra el intento de Irán de obtener armas nucleares. Pido al presidente de la oposición y a todos que no dejen que las consideraciones políticas perjudiquen nuestra seguridad nacional», dijo Lapid.

Gantz, que se encuentra en Japón, emitió una declaración similar.

«Irán, en su búsqueda de un arma nuclear, no distingue entre un gobierno israelí u otro», dijo Gantz.

El gobierno dirigido por Lapid está realizando un último esfuerzo para convencer a la administración de Biden de que no reactive el acuerdo, firmado originalmente entre Teherán y seis potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El consejero de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, estuvieron en Washington en las últimas semanas. El director del Mossad, David Barnea, se dirigirá allí la próxima semana.

EE.UU. ya ha dado su respuesta al último borrador del documento de la Unión Europea, que ha incluido aclaraciones de Teherán, que ahora se espera que proporcione a la UE comentarios adicionales.

Uno de los puntos conflictivos ha sido la investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre los restos de uranio en instalaciones nucleares iraníes no reveladas que han impedido la reactivación del JCPOA.

«La esencia de las negociaciones del JCPOA es la desestimación de estas acusaciones», dijo el lunes el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammed Eslami, según el sitio web Iran International.

El gobierno de Biden y el OIEA han insistido en que Irán debe proporcionar al OIEA respuestas sobre los rastros de uranio.