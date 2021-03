Israel: Legislador árabe se niega a decir si Hamas es un grupo terrorista

Itongadol/AJN.- El legislador de Ra’am (Lista Árabe Unida) Walid Taha se negó a dar una respuesta cuando se le preguntó si Hamas es un grupo terrorista o no durante una entrevista el jueves con KAN Reshet Bet y en su lugar criticó al periodista por el «estilo» de la pregunta.

“No acepto esta actitud ni [este] estilo y este es un tema del que no quiero hablar”, dijo.

Se ofreció a hablar «en otro momento» sobre Hamas, las poblaciones judías en la Margen Occidental y «si podemos decirle que sí a la paz [árabe-israelí] o no».

Su polémica postura se dio cuando fuentes cercanas al primer ministro de Israel Binyamin Netanyahu expresaron el miércoles que no descartan la cooperación parlamentaria con el partido árabe Raam. El noticiero de la televisión estatal consignó que desde el oficialismo temen que el bloque opositor incorpore a sus filas a Mansour Abbas para reemplazar al presidente de la Knesset y que intentan evitar tal escenario.

El paso del puesto de presidente de la Knesset al bloque para reemplazar a Netanyahu amenazará el control del primer ministro sobre la Knesset y el aparato legislativo, y la legislación personal contra el primer ministro.

Desde el bloque opositor a Netanyahu no se dirigieron a Raam para solicitar su apoyo. Expresaron además que esperan que Neftali Bennet, del partido Iamina, pueda apoyar a candidatos para el puesto. «Esperamos que al tomar el control del Parlamento traiga desertores del Likud», indicaron.

No obstante, desde el ambiente político israelí no transmitieron optimismo respecto a la posibilidad de la formación de un gobierno si los resultados se mantienen tal como están. Incluso se habla de otra contienda electoral, que sería la quinta, ya que no hay gobierno que se forme.

Aun así, tanto Netanyahu como presidente de Iesh Atid, Iair Lapid, así como los grandes dirigentes de los principales partidos, aseguraron que harán lo posible para evitar nuevas elecciones, que como se vio en la jornada de ayer, registrando una baja participación, generaron un desgaste en la sociedad israelí.

Tras el recuento de votos y haber llegado al 95.6%, el partido árabe Raam perdió un mandato y actualmente tiene cuatro. Por su parte, la facción izquierdista Meretz obtuvo una banca más y presenta seis.

Yamina, Israel Beteinu, Avoda, Tikva Jadasha y el Likud se fortalecieron levemente.

Actualmente el bloque de Netanyahu presenta 59 mandatos, la facción opositor está en 56. El Likud superó el millón de votantes, con el 24.6% de los votos.

En el Comité Electoral estiman que el conteo de todos los votos finalizará este viernes. Participaron del proceso democrático 4,420,677 israelíes, lo que representa el 67.2% del electorado, es decir, los ciudadanos que podían ejercer el derecho al sufragio.

El Likud obtuvo 30 mandatos, Iesh Atid (Hay Futuro) 18, Shas 9, Kajol Lavan (Azul y Blanco) 8, Ieadut HaTorá (Judaísmo de la Torá) 7, Yamina (Derecha) 7, Avodá (Laborismo) 7, Lista Compartida 6, Tivka Jadasha (Nueva Esperanza) 6, Israel Beiteinu (Israel Nuestro Hogar) 6, HaTzionut HaDatit (Sionismo Religioso) 6, Meretz 6 y Raam 4.

Por otra parte, agentes de la policía fronteriza de Yamam dispararon contra un palestino cerca de Ramallah el jueves durante una operación diseñada para capturarlo por ser un conocido terrorista.

El hombre, de unos 30 años, recibió un disparo por debajo de la cintura durante un intento de fuga y fue trasladado al Centro Médico Universitario Hadassah en Ein Kerem, Jerusalem. Se informa que se encuentra en estado crítico.

Los detalles sobre el incidente se han colocado bajo secreto de sumario.

En tanto, la policía y las fuerzas de seguridad de Israel completaron los preparativos el jueves para las oraciones judías en la Cueva de los Patriarcas durante la festividad de Pésaj.

La policía espera que miles de judíos vayan a la Cueva de los Patriarcas a rezar y habrá transporte disponible para aquellos que quieran visitar el sitio. Se permitirá el ingreso de un número limitado de personas al sitio de acuerdo con las regulaciones de coronavirus de Israel.