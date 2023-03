Israel. Jefe de Kohelet: Si no se aprueba la reforma judicial, las cosas estarán peor que antes

Itongadol.- Entrar en la casa del profesor Moshe Koppel, arquitecto de las reformas judiciales de Israel, es un recuerdo del pasado. A la izquierda de la entrada de su casa en Efrat, un asentamiento de Gush Etzion, hay una señal amarilla de una parada de autobús de Gush Katif que fue retirada durante la retirada de Gaza en 2005.

La señal menciona nombres de asentamientos que ya no existen, y una cinta naranja, símbolo de las dramáticas manifestaciones de la derecha contra la retirada, está atada a ella, ondeando en el viento invernal.

Este signo simboliza lo que convenció a Koppel, así como a muchos otros políticos y líderes conservadores, de promover muchas reformas y cambios en la sociedad israelí. Para él, uno de los principales problemas era el sistema judicial que, en su opinión, violaba los derechos humanos en 2005. Fue entonces cuando este profesor de matemáticas que hizo aliá desde Estados Unidos decidió convertir en la misión de su vida cambiar Israel para lo que él consideraba el bien; otros, obviamente, no estarían de acuerdo.

«Diez mil personas fueron expulsadas de sus hogares», dijo sobre la desconexión, en una entrevista exclusiva a The Jerusalem Post el miércoles. «Eso parece una historia de derechos humanos», continuó. «Suena como una minoría que fue definitivamente maltratada por el gobierno, y no sólo el Tribunal Supremo apenas se pronunció al respecto, sino que se detuvo a niños por manifestarse; se pararon autobuses en Kiryat Shmona, en el norte, y se detuvo a personas que iban a manifestarse. ¿Dónde estaba entonces el Tribunal Supremo?». preguntó Koppel.

Koppel es profesor de informática en la Universidad Bar-Ilan y presidente fundador de Kohelet, el principal think tank conservador-libertario de Israel. Kohelet, creada hace 11 años por Koppel y otros, es la organización que ha impulsado muchas leyes y normativas en Israel en los últimos años, la más notable en estos momentos es la reforma judicial.

Sentado a la mesa del comedor de su casa, Koppel contó al Post que ha pasado por una montaña rusa en los últimos meses: «La verdad es que he tenido días mejores», dijo. «No me importa la polémica. No me importa promover algo que creo que es correcto. Pero he descubierto que en la prensa, especialmente en Haaretz y sus publicaciones asociadas, hay un personaje llamado Moshe Koppel que no soy yo», sonrió y rió amargamente.

Koppel, probablemente una de las personas más inteligentes de Israel, es un ser humano tranquilo y sensible, muy diferente de la forma en que se le ha retratado en Haaretz y The Marker en los últimos años en cientos de artículos, perfiles e investigaciones sobre su trabajo en Kohelet.

«Intento ser una persona reflexiva y considerada, en la que promuevo temas basados en análisis serios y en lo que creo que son conclusiones razonables, pero existe este personaje demoníaco en la prensa que es extremista, que es imprudente, y yo simplemente no reconozco a esa persona», dijo con tristeza.