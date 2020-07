Israel: incidentes en protestas en Tel Aviv

Itongadol.- Cientos de israelíes se manifestarse anoche en las calles del país, en esta oportunidad frente a la casa del ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, en Tel Aviv.

Los manifestantes dirigieron su atención a Ohana después de que los medios israelíes difundieran grabaciones en las que se escucha al ministro pidiendo que la policía reprimiera las manifestaciones en Jerusalem frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Los manifestantes de anoche, especialmente del movimiento Banderas Negras, sostienen que el ministro Ohana hace todo lo posible para degastar las protestas con el uso de sus facultades. Asimismo piden se manifiestan contra la violencia policial y el uso de carros hidrantes.

Anoche, en distintos puntos de Tel Aviv los manifestantes coreaban cantos contra el primer ministro Binyamin Netanyahu, la Policía y la corrupción.

En la jornada de ayer, integrantes de La Familia, barrabravas ultraderechistas simpatizantes del club de fútbol Beitar Jerusalem, agredieron a los manifestantes antigubernamentales.

Una manifestante que participó en las protestas anoche contó al canal 12 de Israel que le arrojaron un botella de vidrio que le causó heridas. La Policía investiga las declaraciones de Tal Mijaeli, y asegura haber arrestado a cuatro sospechosos de desorden público y agresiones.

“En los últimos días se conocieron unas grabaciones en la que el ministro de Seguridad Pública de Netanyahu se entromete en el trabajo policial a fin de frustrar las protestas populares no violentas”, indicaron desde Banderas Negras.

“Multas, violencia, carros hidrantes son muestras de los intentos de fustigar las protestas. Pedimos manifestar frente al domicilio del ministro y no en una calle vacía, no hay razón por la que la Policía no nos permita este derecho de la democracia”, indicaron.

Esta mañana Amir Ohana escribió en su cuenta de Twitter: “Por favor, apaguen las llamas. Cuánto odio en el aire. Tisha B’Av-por una festividad judía- no importa a favor o en contra de quién está cada uno. Insto a todos, derecha e izquierda, a favor o en contra del primer ministro, en mi contra o a favor, bajar las llamas. La Policía actuará con mano dura contra todo violento. Somos un pueblo. Sería una catástrofe si la división no haría olvidar esto”.