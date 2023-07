Israel I Los líderes de la oposición advierten que la reforma judicial está perjudicando a la diplomacia y desgarrando al país

Itongadol.- El ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, afirmó que las preocupaciones suscitadas por el plan de la coalición de gobierno para revisar el poder judicial de Israel generó una crisis de múltiples frentes, entre los que la relación bilateral con Estados Unidos es una de las muchas víctimas.

«El gobierno israelí nos está llevando a esta crisis, realizando los mayores y más drásticos cambios en el régimen de nuestra historia», expresó Lapid.

Además, varios funcionarios estadounidenses mencionaron en reiteradas oportunidades su preocupación por la reforma judicial de la coalición y se negaron a reunirse con altos ministros israelíes de extrema derecha. A principios de mes, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que en el gabinete de Netanyahu hay «extremistas».

Lapid, antiguo socio político que desde entonces se convirtió en uno de los críticos más importantes de Netanyahu, señaló que la actual dirección del gobierno «nos está llevando al desastre nacional, y [el gobierno] se niega a reconocerlo».

La Fiscalía General israelí y expertos judiciales conservadores también mostraron su profunda preocupación por el proyecto de ley de la coalición oficialista para poner fin a la revisión judicial de la «razonabilidad» de sus propias decisiones administrativas, pero el gobierno de Netanyahu siguió impulsando la legislación.

En parte, el gobierno trató de eludir el rechazo judicial a los nombramientos que realizó, así como a su continuo retraso en la convocatoria del panel de nombramientos judiciales cuya composición planeó cambiar en un principio. Lapid dijo que la insistencia de la coalición en mejorar sus circunstancias modificando la ley es antidemocrática.

«La diferencia entre democracia y dictadura no es complicada. En una dictadura, el gobierno puede hacer lo que quiera. En una democracia no puede. En un país democrático, el gobierno tiene que tener en cuenta la ley, tiene que tener en cuenta los hechos. El gobierno israelí no quiere escuchar los hechos, así que está cambiando la ley», agregó Lapid.

Por otro lado, el ex ministro de Defensa, Benny Gantz, que también se asoció en el pasado con Netanyahu, expresó su preocupación por la eliminación de los controles de la autoridad, diciendo que el poder sin restricciones puede ser mal utilizado, informó Times of Israel.

«¿Cómo se puede vivir en paz con la eliminación de los controles sobre el gobierno, que es esencialmente una apertura a la corrupción? Si no es en este gobierno, será en el siguiente. Llegará el día en que un gobierno se aprovechará de este poder ilimitado que ustedes pretenden otorgarle», advirtió Gantz.

En respuesta, el actual ministro de Finanzas y uno de los principales impulsores de la reforma judicial, Bezalel Smotrich, se burló de los miembros de la oposición por calificar de antidemocráticas acciones con las que no están de acuerdo, afirmando en cambio que la democracia significa elegir un gobierno y dejar que lleve a cabo sus políticas.

El partido Sionismo Religioso de Smotrich está al frente de la aceleración del proyecto de ley de prueba de «razonabilidad» de la coalición, cuya votación final está prevista para el próximo domingo, en una sesión especial que la coalición convocó a tal efecto.

Smotrich también reafirmó el lunes que los jefes de la coalición más amplia acordaron que su «próximo paso legislativo debería ser cambiar la composición del Comité de Selección Judicial», el panel responsable de designar a los jueces del país.

El Gobierno israelí estuvo a punto de aprobar ese cambio en marzo y podría ultimar ese plan en poco tiempo, aunque Netanyahu detalló desde entonces que buscará un cambio distinto del previsto anteriormente, y ostensiblemente menos divisivo.

A pesar de haber abandonado las negociaciones sobre la reforma judicial en junio por supuesta mala fe de la coalición, Lapid concluyó que «no es demasiado tarde» para volver al diálogo, y pidió a la coalición que congelara su proyecto de ley de «razonabilidad», actualmente la única parte del paquete en la agenda legislativa de la sesión de verano de la Knesset.