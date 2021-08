Israel. Grupos de palestinos queman vehículos contra sionistas en resistencia por el desalojo de Sheikh Jarrah

ItonGadol.- Los grupos armados palestinos han convocado protestas masivas ya que el Tribunal Superior está programado para el lunes para emitir un fallo sobre una apelación contra el desalojo de familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en el este de Jerusalem.

Los tribunales inferiores habían dictaminado que varias casas en Sheikh Jarrah, conocidas en hebreo como Shimon HaTzadik, eran propiedad de judíos antes de 1948. Los desalojos previstos de los mismos provocaron protestas generalizadas en el vecindario y otras partes de Jerusalem durante los últimos meses.

La semana pasada, The Jerusalem Post reveló que el primer ministro Naftali Bennet no planea desalojar a las familias ni siquiera el Tribunal Superior lo hace posible. Fuentes cercanas a Bennet dijeron que no esperaban que el tribunal ordenara al gobierno hacer cumplir ninguna orden de desalojo o imponer un plazo.

Una declaración emitida por varios grupos armados palestinos el domingo pidió a los palestinos en Cisjordania y Jerusalem que «enciendan la llama de la resistencia bajo los pies de los ocupantes sionistas».

«La agresión de la ocupación contra nuestro pueblo en Jerusalem y Sheikh Jarrah está aumentando», se lee en el comunicado. “Además, continúa la agresión contra las familias amenazadas de desplazamiento. Los crímenes de la ocupación no se han detenido ”.

Expresando su «total solidaridad» con los palestinos en Jerusalem y Cisjordania, los grupos terroristas dijeron que los defenderán como lo hicieron durante la batalla de la «Espada de Jerusalem», el nombre que utiliza Hamas para describir su última guerra de 11 días con Israel. Mayo.

“Los grupos de resistencia que defendieron al pueblo de Jerusalem y Cisjordania no les fallarán”, agregaron los grupos. «Hacemos un llamado a nuestro pueblo en Cisjordania y Jerusalem para que continúe encendiendo la llama de la resistencia en todos los puntos de contacto con el ocupante sionista y para encender la tierra ocupada bajo los pies de los usurpadores sionistas».

Mohammed Hamadeh, un portavoz de Hamas, advirtió a Israel contra «jugar con fuego» con respecto al posible desalojo de las familias de Sheikh Jarrah.

“El pueblo palestino, que se niega a rendirse y rendirse, seguirá resistiendo todos los intentos del ocupante [de desalojar a las familias]”, dijo Hamadeh. “Estamos dispuestos a responder a la agresión de la ocupación. Lo que los grupos de resistencia no permitieron en el pasado, no lo permitirán hoy ni mañana. La ocupación debe aprender la lección y dejar de manipular los vecindarios de Jerusalem».

El funcionario de Hamas acusó a Israel de planear «judaizar» Jerusalén y expulsar a los palestinos de la ciudad.

Los activistas de Fatah en el este de Jerusalem también convocaron a protestas el lunes en solidaridad con las familias de Sheikh Jarrah.

En vísperas del fallo judicial, el ministro de Asuntos de Jerusalem de la Autoridad Palestina, Fadi al-Hidmi, advirtió que cualquier decisión de desalojar a las familias palestinas «devolvería las cosas al punto de partida».

El caso de las familias de Sheikh Jarrah ha llegado a “una situación crítica y peligrosa que requiere la intervención urgente de la comunidad internacional, para evitar que las cosas vuelvan al punto de partida”, advirtió Hidmi.

Acusó al gobierno israelí de presentar el caso como una disputa sobre bienes raíces y afirmó que lo que está sucediendo en Sheikh Jarrah es «un tema político por excelencia».

Los intentos del gobierno israelí de demostrar que se trata de una disputa legal sobre bienes raíces «no engañarán a nadie», dijo Hidmi. “El mundo entero sabe que el tema es político y que lo que está sucediendo es un intento de reemplazar a los dueños originales de la tierra por colonos”.

El funcionario de la Autoridad Palestina dijo que los palestinos no confían en los tribunales israelíes que, afirmó, «sirven como una herramienta ejecutiva» que funciona en beneficio del gobierno y los colonos israelíes.

“La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas, deben ser firmes al rechazar los planes de desplazamiento”, continuó Hidmi. “No confiamos en los tribunales israelíes y creemos que solo una intervención internacional firme y decisiva puede obligar al gobierno israelí a revocar sus decisiones.

Cualquier decisión de desalojar a las familias de sus hogares volverá a poner las cosas en el punto de partida y socavará todos los esfuerzos internacionales que se han hecho en los últimos meses «.