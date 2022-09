Israel. Enfrentamientos violentos en el Monte del Templo

Itongadol.- Al menos dos palestinos fueron detenidos por la policía de Jerusalem tras los disturbios que estallaron en el Monte del Templo el martes, por segundo día consecutivo, durante la festividad del Año Nuevo judío.

Las autoridades esperan visitantes judíos en el lugar a partir del fin de la festividad en las próximas semanas, lo que ha provocado un aumento del despliegue de las fuerzas de seguridad y de la alerta.

El comisario de policía Kobi Shabtai recorrió antes el recinto de la mezquita de Al Aqsa con los mandos para inspeccionar la situación.

Hombres enmascarados lanzaron dos piedras y explosivos y dispararon fuegos artificiales contra agentes de policía en Jerusalem Este el lunes por la noche, la segunda noche festiva de Rosh Hashana.

El martes por la mañana, los informes de Jerusalem mostraron imágenes de enfrentamientos entre palestinos y fuerzas policiales en el Monte del Templo, donde se detuvo a dos personas. Simultáneamente, la llegada del comisario de policía Kobi Shabtai al Monte del Templo, junto con el comandante de la policía del distrito de Jerusalem Doron Turgeman.

Todo ello después de que los enfrentamientos del lunes se saldaran con 14 detenciones. Durante la noche del domingo al lunes, varios jóvenes palestinos se encerraron en la mezquita y lanzaron fuegos artificiales hacia los visitantes judíos .

En la Puerta de los Leones, que da acceso al barrio musulmán de la Ciudad Vieja, los musulmanes acosaron y lanzaron piedras a los policías de servicio. La mayoría de los detenidos eran residentes de Jerusalem Este.

Durante el tenso periodo de las Altas Fiestas judías, la policía está concentrando sus recursos en Jerusalem y su Ciudad Vieja. Miles de policías se desplegarán por todo el país en los puestos de control de las carreteras, los centros comerciales, las sinagogas y las zonas de gran afluencia de público.

La policía dijo que esta particular oleada de enfrentamientos se produce a la sombra de las amenazas terroristas que intentan perpetrar constantemente atentados mortales.

«Si no es con misiles, las organizaciones terroristas operan a través de militantes, dijo Shabtai al describir la persistencia de los terroristas. «Aunque no sean organizaciones, hay terroristas individuales que reman si no es a través de los medios de comunicación, sí a través de la incitación salvaje en Internet», dijo.

«Estamos haciendo todo lo posible para responder a esos intentos, junto con las FDI y el Shin Bet, para frustrar las intenciones de las organizaciones terroristas y apuntar a las fuentes y la financiación de su incitación».

Ante el previsible aumento de visitantes al Muro de las Lamentaciones, al Monte del Templo y a Jerusalem en general, las autoridades decidieron que la entrada a los judíos en el Monte del Templo se permitiría como de costumbre en los horarios previstos, a pesar de las tensiones. La policía está convencida de que sus fuerzas en la ciudad están preparadas para hacer frente a los posibles problemas de seguridad que les esperan.