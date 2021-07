ISRAEL: «EL RIESGO DE QUE PERSONAS VACUNADAS DESARROLLEN CUADRO GRAVE ES MAYOR QUE ESTIMACIONES INICIALES»

Itongadol.- Un nuevo documento de la Universidad Hebrea de Jerusalén señala que «el riesgo de que las personas vacunadas desarrollen una cuadro de gravedad por coronavirus es más alto de lo que se estimó en un principio», consignó esta tarde la televisión estatal israelí (KAN) en un informe.

Un grupo de investigadores de la citada institución liderados por el profesor Yinon Ashkenazi analizó las cifras de casos graves de los últimos días y en una primera evaluación se puede notar una disminución en la protección de la vacuna frente al desarrollo de una enfermedad grave y que más personas que recibieron las dos dosis de Pfizer podrían desarrollar un cuadro grave de Covid-19.

Esto se une la evaluación de que «la eficacia de la vacuna para prevenir la infección es solo del 70% y no del 95%».

El Ministerio de Salud aun no decidió si recomendar más restricciones al Gabinete de coronavirus y de ser así, cuál sería la primera a implementarse. Podría ser el «pase verde» o reducir las reuniones y cantidad de participantes. Esto se decidirá de acuerdo con la cantidad de casos los próximos días.

La obligatoriedad de usar barbijos en espacios cerrados volvió después de una semana que esa normativa había dejado de tener vigencia. No obstante, la Policía israelí prácticamente no multó a ciudadanos por no usa tapabocas. Según destacó KAN, solo se multó a 17 personas.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennet, mantuvo conversaciones en los últimos días con el director general de Pfizer, Albert Bourla, según dio a conocer la Oficina del Primer Ministro.

Según trascendió, dialogaron sobre otro envío de dosis a Israel y el intercambio de vacunas con otros países. Israel intentó en las últimas semanas enviar vacunas a la Autoridad Palestina y Gran Bretaña a fin de luego recibir nuevas dosis de Pfizer.

Previamente esta mañana el primer ministro inició la reunión semanal de gabinete y expresó: “Sin cooperación de la ciudadanía, y si continúa el aumento de casos, entonces consideraremos retornar algunas restricciones del pase verde”. Respecto al ritmo de vacunación en los adolescentes Bennet indicó que “no es lo suficiente” rápido que se esperaba.

“Deben sacar turno, la segunda dosis es crítica. Quedan cinco días para poder aprovechar todas las dosis”, dijo en referencia a la fecha de vencimiento para aplicar primera y segunda inyección a los adolescentes.

En los últimos cinco días se sumaron 16 pacientes de gravedad por coronavirus, de los cuales once están vacunados. La tendencia de aumento de casos graves preocupa a las autoridades sanitarias de Israel, especialmente porque la mayoría son adultos y están con las dos dosis de la vacuna Pfizer.

Actualmente hay 29 personas internadas de gravedad por Covid-19.

En el día de ayer se detectaron 183 casos de coronavirus. Además, la ciudad de Kfar Saba dejó de ser considerad “roja” por sus altos índices de morbilidad y actualmente es “naranja”. También Ramla y Modiin están bajando los casos.

Hasta el momento se vacunaron 105 mil adolescentes de entre 12 y 15 años, lo que representa el 17% de esa franja etaria. El día de ayer se vacunaron ocho mil jóvenes. Cabe destacar que el ritmo de vacunación en la comunidad árabe y la judía ultraortodoxa es notablemente más baja.

El día de ayer un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea y del Hospital Hadassa entregó un informe al Consejo de Seguridad Nacional en el que señalaron que “el avance de la morbilidad grave y moderada es mucho más lenta en comparación a las anteriores olas de coronavirus” y que por el momento “no se puede estimar cuál será la proporción del actual rebrote de contagios”.