Israel. Casi todos los niños israelíes volverían a la escuela el domingo

Iton Gadol/Agencia AJN.- La oficina del Primer Ministro anunció este jueves que el sistema educativo volverá a funcionar plenamente el domingo en la mayor parte del país, después de dos meses en los que se ordenó a los niños israelíes que se quedaran en casa para contener la propagación del coronavirus. En el comunicado se indica que Netanyahu aprobó el plan, elaborado conjuntamente por el Director General de la Oficina, Ronen Peretz, el Consejo de Seguridad Nacional, los ministerios de Educación, Finanzas y Salud y las autoridades locales.

La decisión se tomó después de que muchas ciudades rechazaran el anterior plan del Ministerio de Educación para la reapertura de las escuelas, que habría hecho que los alumnos de 4º a 10º grado de sus comunidades regresaran a clase sólo a tiempo parcial. (Los grados 1-3 y 11-12 ya han reanudado los estudios parciales).

Los dirigentes municipales habían dicho que el plan general para que los estudiantes estudiaran día por medio era ineficaz tanto para los estudiantes como para los padres, y exigían el regreso a los estudios completos.

El plan aprobado el jueves devuelve a todos los estudiantes a las guarderías, jardines de infantes y escuelas a tiempo completo, excepto en las zonas que han sido centros de brotes en los últimos dos meses, algunas de las cuales han estado cerradas.

Esas áreas son predominantemente ciudades, comunidades y vecindarios ultraortodoxos. La lista de áreas de brotes será reexaminada y posiblemente modificada poco antes del 1 de junio, según la declaración.

Las escuelas harán cumplir las normas de higiene, como lavarse las manos, y cada alumno tendrá que presentar un documento que diga que está sano al llegar a la escuela. Todos los estudiantes tendrán que llevar mascarillas durante los recreos en las zonas abiertas, y los de 4º a 12º grado también las llevarán en clase.

Tendrán que mantener una distancia de dos metros entre sí durante los descansos del almuerzo, mientras que las escuelas y los jardines deberán realizar la mayoría de sus actividades en lugares que permitan mantener la distancia obligatoria.

Los estudiantes harán descansos entre clases en grupos más pequeños, no todos al mismo tiempo. Aquellas instituciones en las que se descubra un paciente con coronavirus serán cerradas de acuerdo con un procedimiento preestablecido.

El comunicado también dice que un pequeño equipo encabezado por el director general de la oficina del primer ministro se formará para preparar el sistema educativo para el supuesto escenario de una segunda ola de infecciones.

Quince autoridades locales, incluyendo Tel Aviv y Haifa, informaron la semana pasada a Netanyahu que no cumplirían con el esquema anterior del Ministerio de Educación para el retorno parcial de los grados 4-10, escribiendo en una carta que «el esquema de retorno para los estudiantes de los grados 4-10 no constituye un retorno a los estudios y no es una solución para nadie».

«Los niños no son conejillos de indias y los padres buscan soluciones reales», dice la carta, redactada por Haim Bibas y Shai Hajaj, líderes del Centro de Gobierno Local, una organización sin fines de lucro que representa a las autoridades municipales. «Las soluciones sugeridas son insatisfactorias y en ausencia de un esquema realista no devolveremos a los niños de 4º a 10º grado a la escuela.»

El sistema educativo de Israel se cerró a mediados de marzo, y en su lugar los maestros y alumnos cambiaron a métodos de aprendizaje a distancia. A medida que se ha permitido la reapertura de otros sectores de la sociedad y el comercio, ha aumentado la presión de las autoridades locales y los padres para que se vuelvan a abrir las escuelas.

El anuncio se produjo cuando las cifras del Ministerio de Salud seguían mostrando no más de unas pocas docenas de nuevas infecciones diarias. Israel ha adoptado una serie de medidas en las últimas semanas para comenzar a reabrir gradualmente su economía y reducir las restricciones a la circulación y las pequeñas reuniones.