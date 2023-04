Israel califica de »inhumanas» las decapitaciones de los soldados ucranianos

Itongadol.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó de »inhumanas» las decapitaciones de los soldados ucranianos en Bakhmut.

»Es imposible permanecer indiferente ante los horripilantes videos publicados desde la ciudad de Bakhmut. Tales actos son inhumanos», afirmó el ministerio a través de su twitter oficial.

»Los responsables de tales atrocidades deben ser procesados», concluyó.

El pronunciamiento de la cancillería israelí se dio luego de que se hicieran masivos en las redes sociales dos videos en los que soldados rusos se graban a sí mismos decapitando a un ucraniano cautivo con un cuchillo.

It is impossible to remain indifferent to the horrifying videos published from the town of Bakhmut. Such acts are inhumane.

Those who are responsible for such atrocities must be prosecuted.

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 12, 2023