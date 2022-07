Israel. Biden recibió la Medalla Presidencial de Honor entregada por Herzog

Itongadol.- El presidente israelí, Isaac Herzog, concedió al presidente estadounidense, Joe Biden, la Medalla de Honor Presidencial, el más alto honor que puede conceder el presidente israelí.

La Medalla de Honor Presidencial se concede a personas que han hecho una contribución extraordinaria a Israel o a la humanidad a través de su talento, su servicio o de cualquier otra manera.

Entre los anteriores galardonados con la Medalla de Honor Presidencial se encuentran el expresidente de EE.UU. Barack Obama, la ex canciller alemana Angela Merkel, el ex rabino jefe Yisrael Meir Lau, el premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, el presidente de Yad Vashem, Avner Shalev, el ex secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger, el rabino Adin Steinsaltz.

El presidente Joe Biden llegó el jueves por la tarde a la Residencia del Presidente en Jerusalem, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog. Biden fue recibido por niños israelíes que agitaban banderas israelíes y estadounidenses.

También está previsto que Biden se reúna con el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu durante unos 20 minutos en la residencia.

Biden escribió en el libro de visitas lo siguiente: «Bougie, amigo mío, gracias por todo lo que tú y tu familia habéis hecho para profundizar el férreo vínculo entre nuestros dos grandes países. Desde nuestras raíces irlandesas compartidas hasta nuestro amor compartido por Israel, estamos unidos en corazón y espíritu. ¡Que nuestra amistad perdure y siga creciendo! Eso es lo irlandés, como diría mi abuelo Finnegan. Que Dios te bendiga. Joe».

Más tarde, Biden y Herzog tienen previsto asistir a la inauguración de los Juegos Macabbiah en el sur de Jerusalem, en el Estadio Teddy.