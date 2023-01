Israel. Abogados estatales amenazan con huelga laboral por reforma judicial

Itongadol.- La Organización de Abogados del Estado advirtió al ministro de Justicia, Yariv Levin, de que iniciaría una huelga laboral en relación con las reformas judiciales propuestas el martes por la mañana a menos que se confirmara que no se modificarían sus condiciones como empleados y se llegara a un acuerdo al respecto.

En una carta, la organización afirmaba que los cambios en el sistema judicial previstos en la propuesta de reforma supondrían «medidas unilaterales» para eludir los acuerdos laborales vigentes.

La oficina del Primer Ministro, en lugar de la Fiscalía General, determinaría quién representaría al Estado, y la organización expresó su preocupación por las implicaciones para las expectativas laborales, el empleo, la jubilación, la oportunidad de ascenso, el salario y otras condiciones de empleo.

El grupo de protesta Black Robes, integrado a su vez por abogados privados, se manifestó en apoyo del anuncio de la organización de abogados del Estado.

«Apoyamos a nuestros miembros en la función pública que luchan por representar al Estado y proteger sus intereses», dijo la Protesta Robes. «Seguiremos apoyándoles en la lucha contra la repentina revolución constitucional que destruirá el sistema judicial y la democracia. El intento de revolución legal dañará mucho su seguridad laboral».

El martes por la mañana se produjeron otras acciones importantes contra la reforma, por parte de académicos y trabajadores de la alta tecnología.

185 académicos del ámbito jurídico firmaron una declaración conjunta contra el plan de reforma judicial, tras una carta similar del 8 de enero de ocho decanos de facultades de derecho de universidades y escuelas superiores.

«Nosotros, miembros de la cúpula de las facultades de Derecho en Israel, nos oponemos firmemente a la transformación que el gobierno quiere hacer en el sistema del régimen jurídico en Israel, bajo el disfraz de ‘reformas'», dijeron los académicos el martes.

«El nombramiento de los jueces sólo por la coalición, la abolición de la revisión judicial casi por completo, la abolición de la institución de los asesores jurídicos como guardianes, el daño a la prensa libre – todo esto significa que no habrá un sistema judicial independiente en Israel, no habrá separación de poderes y no habrá Estado de Derecho.»

Al mismo tiempo, los trabajadores de alta tecnología dijeron que habían lanzado una protesta de miles de personas en Tel Aviv, Herzliya, Netanya y Rehovot bajo el lema «sin democracia, no hay alta tecnología».

«No en vano los fondos de capital riesgo están expresando su preocupación por lo que está ocurriendo aquí», dijo Shay Engelberg, uno de los líderes de las protestas. «Los hi-techistas salen hoy a manifestarse porque hay verdadera alarma: la democracia israelí está en peligro».

Una empresa, Kornit Digital, dio permiso expreso a sus empleados para unirse a las protestas.

«Como empresa global pluralista que se fundamenta en valores de igualdad, inclusión, diversidad y libertad de expresión, a Kornit Digital le resulta difícil permanecer indiferente cuando estos valores se ponen en tela de juicio», declaró su director general, Ronen Samuel.