Israel: 104 nuevos olim llegan desde Estados Unidos

ItonGadol.- The aliyah flight, chartered by Nefesh B’Nefesh and facilitated in cooperation with the Aliyah and Integration Ministry, the Jewish Agency and Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF), brought 28 families, 18 singles and 27 retirees to their new home.

The olim (immigrants) hailed from New York, New Jersey, Ontario, California, Minnesota, Florida, Georgia, Illinois and Maryland and have chosen to live in Jerusalem, Tel Aviv-Jaffa, Beit Shemesh, Nahariya, Ra’anana, Herzliya and Netanya among other destinations.

El oleh mayor tenía 98 años y el menor un bebé tierno de cuatro meses.

Treinta y cinco de los nuevos inmigrantes se han mudado a Israel como parte del programa «Go Beyond» del KKL-JNF y Nefesh B’Nefesh, que proporciona paquetes mejorados de aliá y mayores servicios a los nuevos olim que se trasladan a la periferia de Israel y Jerusalén.

«Me siento honrado y emocionado de dar la bienvenida a los nuevos olim de América del Norte de hoy», dijo la ministra de Integración y Aliyah, Pnina Tamano-Shata, a su llegada.

“A pesar de estos tiempos difíciles, estamos haciendo todo lo posible para acelerar la aliá en todo el mundo. Continuaremos brindando el apoyo necesario a los nuevos olim para que se sientan como en casa desde el momento en que lleguen, en plena cooperación con Nefesh B’Nefesh y la Agencia Judía «.

El presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, dijo que estaba emocionado por la llegada de los nuevos olim y elogió su llegada a pesar de las continuas dificultades causadas por la crisis mundial del COVID-19.

«A pesar de las importantes restricciones de viaje durante la pandemia, hemos logrado traer a decenas de miles de judíos a Israel, lo que demuestra que nada puede detener la aliá», dijo Herzog.

«Les deseo a estos recién llegados todo el éxito en la construcción de sus nuevas vidas en Israel».

El rabino Yehoshua Fass, cofundador y director ejecutivo de Nefesh B’Nefesh señaló que el interés en la aliá ha aumentado durante la pandemia a pesar de que la inmigración real a Israel ha disminuido drásticamente debido a los cierres de aeropuertos, la reducción masiva de los viajes aéreos comerciales y las limitaciones impuestas a las burocracias gubernamentales. durante la crisis del coronavirus.

“Desde el comienzo de la pandemia, a pesar de todos los desafíos y la incertidumbre, el interés en la aliá ha seguido aumentando”, dijo Fass.

“Como resultado, hemos trabajado más duro que nunca para superar los obstáculos y prepararnos para lo inesperado de la mejor manera posible. Nuestro dedicado personal ha estado trabajando las veinticuatro horas del día para apoyar y ayudar a facilitar la aliá de nuestros olim, quienes han demostrado una resistencia increíble frente a sueños retrasados ​​y continúan inspirándonos con su compromiso con el sueño sionista de vivir en Israel «.